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Мости Києва змінюють режим роботи: де перекриють рух під час тривоги

Анна Ярославська
3 жовтня 2026, 14:29
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Чотири столичні мости працюватимуть у звичайному режимі, ще два - з перервами після сигналу повітряної тривоги.
Київ, міст, затор
Два переїзди через Дніпро у Києві закриватимуть на чверть години / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Які мости Києва перекривають під час тривоги
  • Скільки триває обмеження руху транспорту
  • Звідки виїжджати на Південний міст

Рух по двох мостах через Дніпро в Києві зупинятимуть на 15 хвилин під час повітряної тривоги. Обмеження стосуються Південного та Подільсько-Воскресенського мостів, тоді як решта чотирьох переправ працюватимуть у звичайному режимі, повідомляє Київська військова адміністрація.

Як працює Південний міст

На Південному мосту обмеження діє лише в одному напрямку. Транспорт з лівого на правий берег рухається без будь-яких перешкод, тоді як у зворотному напрямку рух зупиняють на чверть години з моменту оголошення сигналу тривоги, після чого його відновлюють.

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Окремо в адміністрації уточнили логістику заїзду на цю переправу: виїзд у напрямку з правого на лівий берег здійснюється з боку Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та автовокзалу "Видубичі".

Подільсько-Воскресенський перекривають в обидва боки

Більш жорсткий режим запроваджено на наймолодшій столичній переправі. Там транспортний потік зупиняють двічі - і на початку, і після завершення тривоги.

"Подільсько-Воскресенський міст - у разі оголошення або скасування повітряної тривоги рух транспорту припиняється в обох напрямках на 15 хвилин. Після цього рух відновлюється в повному обсязі", - йдеться в повідомленні столичної військової адміністрації.

Чотири переправи працюють без обмежень

Решта мостів столиці продовжуватимуть працювати в штатному режимі незалежно від повітряних тривог. Без обмежень рухатиметься транспорт по Північному, Дарницькому мостах, мосту Патона та мосту "Метро".

У столичній адміністрації закликали водіїв заздалегідь враховувати ці правила.

"Просимо враховувати зазначену інформацію під час планування поїздок", - зазначили у відомстві.

Удари РФ по мостах у Києві - що відомо

Як писав Главред, перший удар Південний міст отримав вдень 1 жовтня, коли два дрони влучили поблизу його опори. Рух метро та наземного транспорту зупинили, але фахівці "Київавтодормосту" критичних пошкоджень не виявили.

Моніторинговий канал "єРадар" повідомив, що окупанти здійснили атаку реактивним БПЛА безпосередньо по конструкції Південного мосту в Києві.

Того ж вечора росіяни атакували міст повторно, і цього разу наслідки виявилися серйознішими. За попередніми даними, дрон пошкодив опору мосту, відбійник, дорожнє полотно та захисну бетонну огорожу метрополітену. Рух транспорту по мосту знову зупинили, а фахівці метро знеструмили колію.

Вночі 2 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ. Під удар знову потрапив Південний міст. У зв’язку з нічними атаками в Києві тимчасово обмежено рух громадського транспорту по окремих мостах, а саме по Південному мосту, мосту "Метро" та мосту Патона.

Вранці 3 жовтня росіяни завдали удару по Північному мосту в столиці.

На Північному мосту пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу. Рух по мосту з лівого на правий берег тимчасово перекрили.

Що означатиме для Києва тривале закриття хоча б одного з мостів

Тривале закриття навіть одного київського мосту може завдати столиці більшого удару, ніж здається на перший погляд. Місто не зупиниться, але кияни почнуть втрачати години в дорозі, а бізнес - клієнтів. Про це повідомив транспортний експерт Дмитро Беспалов в інтерв’ю Главреду.

Вразливість міста закладена в самій його географії. Понад 40% населення проживає на сході міста, решта - на іншому березі Дніпра.

"А ось із робочими місцями ситуація зовсім інша. За довоєнними даними, співвідношення становило приблизно 80 до 20: близько 80% робочих місць - на правому березі. Тому якщо ви живете на лівому березі, то, ймовірно, працюєте на правому", - зазначив Беспалов.

На правому березі зосереджено значно більше вакансій: офіси, державні установи, міністерства, чимало медичних закладів.

Звідси - критична роль сполучення через Дніпро для щоденного ритму столиці.

"Якщо ми погіршуємо транспортну доступність між лівим і правим берегами, місто не зупиняється. Але якщо дорога починає займати дві години, виникає інша проблема. Замість того, щоб працювати, відпочивати, навчатися або користуватися товарами та послугами, людина витрачає зайву годину вранці й зайву годину ввечері просто на дорогу", - підкреслює Беспалов.

Такі втрати експерт називає величезними в соціально-економічному вимірі. Транспортні планувальники, навпаки, прагнуть скоротити тривалість поїздок, адже чим швидше містом переміщуються люди та вантажі, тим активніше працює економіка.

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Про персону: Дмитро Беспалов

Дмитро Беспалов - український транспортний експерт, фахівець із транспортного планування та моделювання. Директор компанії ProMobility ("Про мобільність"), співзасновник Bespalov Lab ("Беспалов ЛАБ") та старший викладач кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА).

У 2008 році закінчив КНУБА за спеціальністю "Міське будівництво і господарство", після чого розпочав роботу на кафедрі університету. Професійно займається транспортним моделюванням понад 18 років, працював над проєктами в Україні та за кордоном. Серед замовників і партнерів його проєктів - Світовий банк, ЄБРР, EGIS, PTV Group та Zaha Hadid Architects.

У 2019 році був позаштатним радником заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури, а у 2021–2024 роках - позаштатним радником міністра інфраструктури, а згодом віцепрем’єр-міністра з відновлення України. Також у 2019–2024 роках входив до Технічної ради Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Спеціалізується на питаннях міської мобільності, організації громадського транспорту, транспортного моделювання, дорожньої інфраструктури та планування транспортних систем. Є автором і співавтором наукових робіт у цій сфері.

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