"Алігатору" обрубали хвіст: ЗСУ показали знищення "супергвинтокрила" РФ

Опубліковані кадри знищення російських вертольотів, які брали участь у нападі на Україну.
Збройні Сили України влучним пострілом збили в небі вертоліт Ка-52 (Алігатор) окупаційних військ РФ.
Відповідне відео опубліковано в Facebook Військово-морських сил ЗСУ.
У сюжеті використані кадри пропагандистських матеріалів РФ, в яких розхвалюються бойові параметри вертольота.
При цьому опубліковані кадри знищення російських вертольотів, які брали участь у нападі на Україну.
"Алігатори не літають...", - додали у ВМС ЗС України.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Ізюмському напрямку протиповітряна оборона ЗСУ знищила черговий Су-34 російських загарбників.
Вертоліт Ка-52
Розвідувально-ударний вертоліт. Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Озброєння:
- Гарматна установка з автоматичною гарматою 2А42 калібру 30 мм;
- блоки некерованих авіаційних ракет (НАР) калібру 122 і 80 мм;
- авіабомба.
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