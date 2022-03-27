"Алігатору" обрубали хвіст: ЗСУ показали знищення "супергвинтокрила" РФ

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Збройні Сили України влучним пострілом збили в небі вертоліт Ка-52 (Алігатор) окупаційних військ РФ.

Відповідне відео опубліковано в Facebook Військово-морських сил ЗСУ.

У сюжеті використані кадри пропагандистських матеріалів РФ, в яких розхвалюються бойові параметри вертольота.

При цьому опубліковані кадри знищення російських вертольотів, які брали участь у нападі на Україну.

"Алігатори не літають...", - додали у ВМС ЗС України.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Ізюмському напрямку протиповітряна оборона ЗСУ знищила черговий Су-34 російських загарбників.

Вертоліт Ка-52

Розвідувально-ударний вертоліт. Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Збитий Ка-52 РФ / скріншот

Озброєння:

Гарматна установка з автоматичною гарматою 2А42 калібру 30 мм;

блоки некерованих авіаційних ракет (НАР) калібру 122 і 80 мм;

авіабомба.

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