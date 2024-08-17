РФ запустила 'Шахеди' та ракети по Україні: в областях лунали потужні вибухи

Країна-агресорка Росія цієї ночі масово запустила "Шахеди" по території України.

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У Сумах пролунали потужні вибухи / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, t.me/sumskamiskarada

Ввечері 16 серпня країна-агресорка Росія запустила на територію України безпілотники. Відомо, що вночі 17 серпня у Київській області працювала ППО, а у Сумах було чутно вибухи.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про небезпеку застосування ударних дронів. Рух ударних БпЛА фіксували на різних напрямках станом на 23:33:

над Черкасами, вони тримали південно-західний курс,

у південній частині Сумської області, курс південно-західний,

у північній і західній частині Полтавської області, курс південно-західний,

у північній частині Черкаської області, курс південно-західний,

у районі Кам'янського водосховища, курс південно-західний.

Моніторингові канали повідомляли, що близько 00:45 дрони фіксували на межі Київської та Чернігівської, а також на межі Полтавської та Київської областей. Вони рухалися на захід. БПЛА із Харківщини йшов курсом на північ.

відео дня

Станом на 01:06 ворожі дрони рухались із Харківщини у напрямку Полтавщини та в східну частину Київщини. Також безпілотники були помічені на межі Херсонської та Миколаївської областей.

О 03:08 "Шахеди" зафіксували в східній частині Київщини та на Дніпропетровщині.

Станом на 05:24 БПЛА перебували на межі Київської та Чернігівської і Черкаської та Київської областей і постійно змінювали напрямок руху.

Вибухи у Києві

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про вибух та наголосили мешканцям, щоб вони перебували в укриттях.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Вибухи у Сумах

Близько 02:05 кореспонденти Суспільне Суми повідомили про вибух у місті.

Згодом начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко заявив, що унаслідок нічної атаки у районі проспекту Свободи сталося влучання. За його словами, є багато пошкоджених вікон, чимало горить автівок.

"Пошук постраждалих продовжується, наразі одна людина, якій надано допомогу. Розгортається оперативний штаб із ліквідації наслідків", - повідомив чиновник.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що росіяни скинули бомби на Суми 11 серпня. Моніторингові канали повідомляли про те, що російські окупанти скинули КАБи для удару. Вони летіли в напрямку Сум. Після цього в місті прогриміли 3 потужні вибухи.

Росія атакувала Україну КАБами та БпЛА, у Харкові та Сумах лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу ударів ворожими керованими авіабомбами мешканців Сумщини. Вибух на Сумщині стався приблизно через 15 хвилин після попередження.

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