ЗСУ захопили стратегічну ініціативу та оточують окупантів у Бахмуті – ISW

Підрозділи ЗСУ провели наступальні операції на кількох ділянках фронту.

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ЗСУ захопили ініціативу на Бахмутському напрямку / 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Підрозділи Збройних сил України захопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку і продовжують широкий наступ в цьому районі.

Як йдеться в аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) про перехід ініціативи до ЗСУ раніше йшлося у зведеннях українського Генерального штабу.

Американські військові аналітики вважають, що такі заяви представників ЗСУ свідчать про намір використовувати цю ініціативу українською стороною ще більшою мірою.

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За даними заступника міністра оборони України Ганни Маляр, ЗСУ просунулися на 1200 метрів у напрямку Кліщіївки та на 1500 метрів у напрямку Курдюмівки. Маляр додала, що російські сили в цьому районі проводять контратаки, але в деяких районах відступили після втрат.

Командир розвідувальної роти 57-ї бригади ЗСУ Денис Ярославський заявив, що українські війська звільняють Кліщіївку і в цьому районі йдуть інтенсивні бої. Він додав, що ЗСУ витіснили росіян з позицій на західній околиці Бахмута і тривають бої поблизу Берхівки. Звільнення домінуючих висот у Берхівці та Кліщіївці дозволить українським силам оперативно оточити російські сили в Бахмуті.

Разом з тим підкреслюється, що підрозділи ЗСУ провели наступальні операції щонайменше на двох інших ділянках фронту і, за повідомленнями, досягли успіхів.

Карта району бойових дій / understandingwar.org

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше майор ЗСУ Максим Жорін розповів подробиці знищення бійцями Збройних сил України плацдарму російських військ на одній зі сторін каналу Сіверський Донець-Донбас.

Офіцер ЗСУ пояснив, що основним завданням було ліквідувати плацдарм, який російські окупанти організували на одній зі сторін каналу Сіверський Донець - Донбас.

Нагадаємо, командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ полковник Андрій Білецький повідомив про те, що підрозділи українських сил розгромили окупантів РФ на Бахмутському напрямку.

В результаті вдалих дій українських бійців десятки російських загарбників знищені і поранені, підкреслив він в Telegram.

Командир 3 ОШБр уточнив, що бійці 1 механізованого батальйону з його бригади розгромили 3-й батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

Журналісти CNN днями повідомили, що ЗСУ домоглися успіхів в районі Бахмута і розбили там частину російських окупаційних військ.

Однак ворог чинив серйозний опір, внаслідок чого сили оборони України зазнали втрат у військовій техніці.

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