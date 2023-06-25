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На Бахмутському напрямку ЗСУ за добу просунулися до кілометра - Череватий

Юлія Куришко
25 червня 2023, 20:57 оновлено 25 червня, 21:03
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За добу на Бахмутському напрямку знищили 186 окупантів.
На Бахмутському напрямку ЗСУ за добу просунулися до кілометра - Череватий
ЗСУ за добу просунулися до кілометра на Бахмутському напрямку / колаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодний Яр

На флангах навколо Бахмута за добу Сили оброни просунулися на відстань від 600 до 1000 метрів.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, тіснять ворога. За добу було пройдено на південному, північному флангах навколо Бахмута від 600 до 1000 метрів", - розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону Єдині новини.

За добу на Бахмутському напрямку знищили 186 окупантів, 224 поранили, ще 8 взяли в полон.

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Також Череватий повідомив, що військові знищили танк, бойову машину піхоти, дві самохідні артилерійські установки, дві реактивні системи залпового вогню "Град", три протитанкових комплекси, три гармати "Мста-Б", зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", шість польових складів з боєприпасами, три дрони-камікадзе "Ланцет" і один безпілотник "Орлан-10".

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що на півдні наступають ЗСУ. Ганна Маляр наголосила, що на півдні на декількох напрямках триває наступ. Там усе відбувається за планом, який встановлений військовими.

ЗСУ розбили окупантів Росії у районі Бахмута, але зазнали втрат. Контрнаступ ЗСУ набирає обертів, проте підрив окупантами Росії Каховської ГЕС може ускладнити плани України, пишуть американські журналісти.

ЗСУ знищили склади окупантів із боєприпасами та артпідрозділ. Українські бійці знищили ворожий ЗРК, склади з боєприпасами та артилерійський підрозділ.

Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті, що ЗСУ серйозно просуваються. Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання, але українські військові всі атаки відбивають.

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