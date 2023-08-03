ЗСУ просуваються на декількох напрямках фронту: окупанти зазнають великих втрат - Forbes

Українські війська систематично ведуть полювання на російську артилерію.

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ЗСУ мають успіх на фронті / колаж: Главред, фото: 36 ОБрМП, 17 ОТБр

Українські сили оборони продовжують просуватись на декількох напрямках фронту. Російські окупаційні війська намагаються штурмувати позиції ЗСУ, але зазнають втрат у живій силі й техніці.

Як повідомили у Forbes, що попри складність контрнаступу, українці переважають принаймні в одному з епізодів ширшого задуму - в контрбатарейній боротьбі. Українські війська систематично ведуть полювання на російську артилерію. У виданні стверджують, що на кожну знищену артустановку ЗСУ припадають три російські. Від 4 червня ЗСУ знищили 91 артустановку, зазначають журналісти.

"Цього вдається досягти завдяки західній артилерії та високоточним боєприпасам до неї, якісній розвідці з українських БпЛА та, ймовірно, засобам НАТО. Або це перевага самих артилеристів у навчанні над російськими військами", - передає видання.

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Аналітик Королівського інституту обʼєднаних служб у Лондоні Джек Вотлінг каже, що триває напружена контрбатарейна дуель.

"Україна перемагає РФ у контрбатарейній боротьбі попри те, що у військові РФ змінили тактику вогневої підтримки. Вони стали частіше змінювати позиції, а також вести вогонь із декількох позицій. Також ворог став більше покладатися на високоточні боєприпаси", - зазначив він.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ виснажили окупантів на півдні та змусили їх тікати. Російські окупаційні війська виснажені, а також мають проблеми з логістикою, постачанням, особовим складом і озброєнням.

У Пентагоні дали прогноз на контрнаступ ЗСУ. У Міністерстві оборони США вважають, що контрнаступ Збройних сил України буде важким і тривалим

ЗСУ вибили окупантів та закріпились на нових рубежах. Протягом доби 1 серпня російські окупанти завдали 9 ракетних та 57 авіаційних ударів. Наші військові продовжують ведення наступальної операції.

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