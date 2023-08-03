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ЗСУ виснажили окупантів на півдні та змусили їх тікати - NYT

Юлія Куришко
3 серпня 2023, 12:49 оновлено 3 серпня, 13:29
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Відомо, що російські окупаційні війська виснажені, а також мають проблеми з логістикою.
ЗСУ виснажили окупантів на півдні та змусили їх тікати - NYT
ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні / Колаж: Главред, фото: Генштаб, ua.depositphotos.com

Минулого тижня Збройні сили України активізували свій контрнаступ двома ударами на півдні.

Як зазначається у матеріалі The New York Times, що в обох випадках українці просунулися лише на кілька миль, а натомість мають пройти ще десятки. Автори публікації наголошують, що офіційні особи США заявили, що нарощування українських сил минулого тижня відбулося в той час, коли ЗСУ розчищали шляхи через частину російської оборони та почали вимотувати російські війська та артилерію.

Один західний чиновник, якого видання не називає, наголошує, що російські окупаційні війська виснажені, а також мають проблеми з логістикою, постачанням, особовим складом і озброєнням.

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Генерал ВПС у відставці, ексголовнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав погодився з цим і сказав: як і раніше, очікує, що український контрнаступ поставить Росію в невигідне становище.

"Українці зараз перебувають у стані, коли вони розуміють, як вони хочуть використати свої сили. І ми починаємо бачити, як росіяни відступають", - сказав він.

Контрнаступ ЗСУ: ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ вибили окупантів та закріпились на нових рубежах. Протягом доби 1 серпня російські окупанти завдали 9 ракетних та 57 авіаційних ударів. Наші військові продовжують ведення наступальної операції.

У Пентагоні дали прогноз на контрнаступ ЗСУ. контрнаступ Збройних сил України буде важким і тривалим. Разом з тим США продовжуватимуть підтримувати Україну.

ЗСУ у жорстоких боях відбивають атаки на Бахмутському напрямку. На Куп’янському, Лиманському, Сватівському напрямках ворог сконцентрував людей і техніку та штурмує з метою відтягнути наші сили.

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