В армії РФ почався снарядний голод: у ЗСУ пояснили зміни ситуації на фронті

Захисники України лише за минулий тиждень знищили сім складів боєприпасів ворога на Лівобережжі, і після цього зменшилася кількість обстрілів.

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В армії РФ почався снарядний голод/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скрін

Російська окупаційна армія відчуває нестачу боєприпасів внаслідок влучних ударів українських військових по складах окупантів.

Про це повідомила керівник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона розповіла, що Збройні сили України минулого тижня знищили сім ворожих складів з боєприпасами на Лівобережжі.

За словами Гуменюк, саме знищення цих складів стало причиною зменшення кількості обстрілів окупантами півдня нашої держави.

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"Час від часу їм вдається підтягувати якісь ресурси з боєприпасів, техніки та особового складу. Але це відбувається не в тій відповідності темпу розвитку бойових подій, тому є просідання в статистиці, коли ворог втрачає можливість атакувати, і кількість обстрілів зменшується. Це прояв снарядного голоду", – пояснила Гуменюк.

Вона додала, що продовження контрбатарейної боротьби допомагає просувати противника по лівому берегу, що у свою чергу зменшує можливості для окупантів здійснювати дистанційні обстріли.

Війна в Україні

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що контрнаступ ЗСУ не має графіку чи дедлайну і назвав головну проблему у звільненні територій. Ситуація з наступом українських військових була "перегріта", тому зараз так багато очікувань від ЗСУ, зазначив він і додав, що зараз ворожі мінні поля заважають захисникам України рухатися вперед.

Видання The New York Times повідомляло, що ЗСУ змінили план і зосереджені на виснаженні армії РФ. ЗСУ тимчасово у своєму контрнаступі поки відмовилися від методів ведення бою армії США і повернулися до тактики, яку прекрасно знають.

Нагадаємо, військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зазначав, що 2-га і 3-тя лінії оборони армії РФ посиплються через нові бригади ЗСУ. Окупанти кажуть, нібито друга і третя лінії оборони у них міцніші за першу, яку українські військові вже частково прорвали, але ці заяви – просто маніпуляція, каже експерт.

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