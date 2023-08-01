ЗСУ вибили окупантів та закріпились на нових рубежах

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 9 ракетних та 57 авіаційних ударів.

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ЗСУ контрнаступають та просуваються / колаж: Главред, фото: 1-ша ОБрСпН імені Івана Богуна, 28-ма ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

У ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України повідомили, що наші військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"Протягом минулої доби ворог завдав 9 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені цивільні, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки", - йдеться у дописі Facebook.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, продовжують вогневе ураження ворога.

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"Російська Федерація і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою", - наголошують у Генштабі.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр розкрила, що ЗСУ просунулися в Запорізькій області, є успіх на 2 напрямках. Сили оборони України за тиждень звільнили від російських окупантів 12,6 квадратних кілометрів своєї землі.

ЗСУ пішли вперед і прорвалися на Бердянському напрямку. На цьому напрямку наші ударні підрозділи мали частковий успіх та просунулись у глибину противника від 350 метрів до 1,4 кілометри.

ЗСУ виходять на найважливіші висоти, є три напрямки наступу. "Оборона" окупантів агресора РФ слабшає, ЗСУ порушили логістику ворога і його швидке переміщення фронтом, що відкриває нові можливості, пишуть журналісти The Times.

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