В Україні ЗСУ ліквідували високопоставленого офіцера-артилериста / Колаж фото УНІАН

Українські бійці знищили підполковника, 44-річного Олега Ткачова - начальника тилу однієї з артилерійських бригад російської армії. Про це пише на своїй сторінці в Facebook відомий фахівець-розслідувач Іраклі Комахідзе.

"У м. Вольську Саратовської області 31 жовтня відбудуться похорони 44-річного підполковника Олега Ткачова, який був начальником тилу 232-ї реактивної артилерійської бригади. Ткачов ліквідований ще 19 вересня, але його тільки днями впізнали", – написав він.

За даними Комахідзе, Ткачова знищили українські воїни ще 19 вересня. А пошкодження у його мертвого тіла були дуже серйозними - впізнати окупанта вдалося тільки 27 жовтня.

Розслідувач також звернув увагу на повний чи то цинізму, чи то злочинної простодушності пост брата вбитого окупанта в соцмережах.

"Ніколи не віриш, що з твоїми близькими може трапиться щось страшне. Ми і зараз не віримо, що Олега з нами більше немає. Нам ще належить найважче - зустріти тебе і проводити в твій останній шлях. І я не уявляю, як це ми переживемо", ‒ написав той.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували ще одного високопоставленого окупанта – командира танкової роти старшого лейтенанта Шералі Негмонова. Окупант був випускником Казанського танкового училища і відправився воювати проти України, за що і поплатився головою.

До того на війні в Україні був "демілітаризований" мобілізований окупант з Уралу - 40-річний Артем Небаєв. Він отримав повістку 28 вересня, а вже 8 жовтня загинув від отриманого поранення. Тобто житель Кам'янська-Уральського загинув всього лише через 10 днів після отримання повістки.

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