Окупанти в Бахмуті під щільним артилерійським вогнем, у них шалені втрати - ЗСУ

Пригожин намагається якнайшвидше вивести своїх бойовиків з Бахмута, щоб залишитись "переможцем".

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ЗСУ накривають окупантів у Бахмуті артилерійським вогнем / Коллаж: Главред, фото: Украинская добровольческая армия, armyinform

Українські військові "засипають" російських окупантів артилерійським вогнем у Бахмуті. Останнім часом кількість артилерії на цьому напрямку значно збільшилась. Про це в ефірі телемарафону заявив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

Він зазначив, що бійці ЗСУ щоденно знищують артилерію окупантів, командні пункти, боєкомплекти та броньовану техніку.

"У них (окупантів - Главред) дуже значні втрати через це і в них артилерійська складова на цьому напрямку значно зменшилася. І можна сказати, що зараз вогневе ураження від нашої артилерії по самому Бахмуту переважає вже російську. Тобто, у нас виходить більше такий кількісний і масований вогонь",- сказав Калашніков.

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Українським військовим вдається спостерігати за рухами окупантів та "вагнерівців" через приціли гармат. Калашніков зазначив, що главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин поспішає вивести своїх бойовиків, бо розуміє, що зовсім скоро українські захисники відвоюють місто.

"Він давно вже хоче піти з Бахмута, піти "переможцем". Щоб після того, як ми візьмемо Бахмут знов, він вже був ні при чому, лаври переможця залишилися у нього, а поразку він віддасть безпосередньо російським військам", - казав Калашніков.

За даними Калашнікова, у Бахмуті залишилось близько 4 тисяч "вагнерівців". Однак усі вони не зможуть вийти з міста.

"Імовірно, частину він (Пригожин - Главред) зможе вивести. Але таку велику кількість, як чотири тисячі, російська армія не зможе замінити своїми. У них і так іде дуже велика нестача у живій силі, тому повністю навряд чи йому дадуть забрати весь його особовий склад", - пояснив Калашніков.

Ситуація в Бахмуті

25 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що почалося виведення його найманців з Бахмута Донецької області. За його словами, до 1 червня підрозділи вийдуть з міста в тилові райони.

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Потім він раптом заговорив про виведення "вагнерівців" з міста.

За його словами, після виходу "вагнерівців" з Бахмута їхні позиції займуть російські солдати, підпорядковані міністерству оборони країни-агресора.

Тим часом президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що попри заяви ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина про вихід його бойовиків з Бахмута 25 травня, "вагнерівцям" не дадуть вийти з міста.

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