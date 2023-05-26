УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти в Бахмуті під щільним артилерійським вогнем, у них шалені втрати - ЗСУ

Ангеліна Підвисоцька
26 травня 2023, 23:40 оновлено 27 травня, 00:11
276
Пригожин намагається якнайшвидше вивести своїх бойовиків з Бахмута, щоб залишитись "переможцем".
Олег Калашников, ВСУ
ЗСУ накривають окупантів у Бахмуті артилерійським вогнем / Коллаж: Главред, фото: Украинская добровольческая армия, armyinform

Українські військові "засипають" російських окупантів артилерійським вогнем у Бахмуті. Останнім часом кількість артилерії на цьому напрямку значно збільшилась. Про це в ефірі телемарафону заявив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

Він зазначив, що бійці ЗСУ щоденно знищують артилерію окупантів, командні пункти, боєкомплекти та броньовану техніку.

"У них (окупантів - Главред) дуже значні втрати через це і в них артилерійська складова на цьому напрямку значно зменшилася. І можна сказати, що зараз вогневе ураження від нашої артилерії по самому Бахмуту переважає вже російську. Тобто, у нас виходить більше такий кількісний і масований вогонь",- сказав Калашніков.

відео дня

Українським військовим вдається спостерігати за рухами окупантів та "вагнерівців" через приціли гармат. Калашніков зазначив, що главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин поспішає вивести своїх бойовиків, бо розуміє, що зовсім скоро українські захисники відвоюють місто.

"Він давно вже хоче піти з Бахмута, піти "переможцем". Щоб після того, як ми візьмемо Бахмут знов, він вже був ні при чому, лаври переможця залишилися у нього, а поразку він віддасть безпосередньо російським військам", - казав Калашніков.

За даними Калашнікова, у Бахмуті залишилось близько 4 тисяч "вагнерівців". Однак усі вони не зможуть вийти з міста.

"Імовірно, частину він (Пригожин - Главред) зможе вивести. Але таку велику кількість, як чотири тисячі, російська армія не зможе замінити своїми. У них і так іде дуже велика нестача у живій силі, тому повністю навряд чи йому дадуть забрати весь його особовий склад", - пояснив Калашніков.

Ситуація в Бахмуті

25 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що почалося виведення його найманців з Бахмута Донецької області. За його словами, до 1 червня підрозділи вийдуть з міста в тилові райони.

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Потім він раптом заговорив про виведення "вагнерівців" з міста.

За його словами, після виходу "вагнерівців" з Бахмута їхні позиції займуть російські солдати, підпорядковані міністерству оборони країни-агресора.

Тим часом президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що попри заяви ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина про вихід його бойовиків з Бахмута 25 травня, "вагнерівцям" не дадуть вийти з міста.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ Бахмут вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Окупанти в Бахмуті під щільним артилерійським вогнем, у них шалені втрати - ЗСУ

Окупанти в Бахмуті під щільним артилерійським вогнем, у них шалені втрати - ЗСУ

23:40 Україна
Хочуть "вдарити" по ЗАЕС: РФ готує масштабні провокації у найближчі години - ГУР

Хочуть "вдарити" по ЗАЕС: РФ готує масштабні провокації у найближчі години - ГУР

23:05 Україна
"Жорстко прилетіло": у Маріуполі прогриміли два потужні вибухи

"Жорстко прилетіло": у Маріуполі прогриміли два потужні вибухи

21:46 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:40

Окупанти в Бахмуті під щільним артилерійським вогнем, у них шалені втрати - ЗСУ

23:05

Хочуть "вдарити" по ЗАЕС: РФ готує масштабні провокації у найближчі години - ГУРВідео

22:35

Справжній обман зору: в цій оптичній ілюзії нереально знайти цифру 7

22:18

Повернення окупованих територій України - це політична проблема - Папа РимськийВідео

21:46

"Жорстко прилетіло": у Маріуполі прогриміли два потужні вибухиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:41

Марк Фейгін. Пригожин йде в політику, і росіянам це подобаєтьсяВідеоблоги

21:41

На півдні ЗСУ "перемололи на фарш" дві роти окупантів і спалили багато техніки РФ

21:09

Зберете гору смачних огірків влітку: прикмети на 27 травня і що не можна робитиВідео

21:04

"Це сміття": Фаріон "оцінила" людей, які не говорять українською мовоюВідео

Реклама
20:51

"Раша, гудбай": Данилко розповів, як на Євробаченні Пугачова підтримала його хіт

20:24

У ЗСУ попередили про нові повітряні удари РФ: чим і коли можуть бити окупанти

19:58

"Абсолютно хворі істоти": Зеленський провів термінову Ставку після удару по ДніпруВідео

19:46

"Ви всі тупориле стадо": Алхім відреагувала на хейт через сторіс про лікарню ДніпраВідео

19:20

Байдену потрібна перемога України до кінця поточного рокуПогляд

19:11

Удари по солдатах і техніці РФ: добровольці показали кадри боїв на БілгородщиніВідео

18:36

Залужний "не може ходити" , але стоячи записав нове відео: пропаганда провалиласяВідео

18:32

"Мир" в обмін на території: в ОП жорстко відповіли на скандальний план Пекіна

18:23

Чим молода картопля відрізняється від звичайної: особливості приготуванняВідео

18:18

Росіяни завдали по Ізюму наймасованішого удару за всю війну: гатили дронами

18:07

Справжні соні: 3 знаки зодіаку, які обожнюють спати

Реклама
18:01

"Треба налаштовуватися на найгірший сценарій": Дикий сказав, коли закінчиться війнаВідео

17:41

Для багатьох це загадка: для чого насправді потрібні нижні ящики в холодильнику

17:30

Напруга в Косово: Сербія привела армію в стан найвищої боєготовності

17:25

Кличко показав, що буде на Оболоні: рекреаційна зона з укриттям та мостом за позабюджетні кошти

17:15

3 знака зодіаку, яких чекає важке літо: випробування будуть один за однимВідео

16:59

"Поїде до героїв не порожній": Яма захотів відправити для ЗСУ валізу з смітника

16:59

Яскравий спалах і потужний вибух: з'явилося нове відео удару по кораблю-шпигуну РФВідео

16:51

Чому не можна прати вранці: що означає древня прикмета

16:46

Природжений багач або невпевнений в собі: що говорить про чоловіка його лоб

16:39

"Могли спалити Osocor": Кондратюк жорстко прокоментував скасований концерт Лободи

16:33

Чотири ескадрильї F-16: у Міноборони назвали число винищувачів для перемогиВідео

16:31

Як півонія діє на людину: несподіваний спосіб застосування популярної квітки

16:22

Не Пресняков: в оточенні Пугачової розповіли, хто був першим коханням Орбакайте

15:38

Китай "запропонував" віддати території України Росії в обмін на "мир" – WSJВідео

15:33

Пригожин тікає з Бахмута, бо ситуація може розвернутися на 180 градусів – ЖдановВідео

15:28

"Ліків не було - бігла в бомбосховище": Вайкуле розповіла про бесіду з РотаруВідео

15:25

Що спочатку кладуть в плов і чому його не можна солити в кінціВідео

15:24

Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик і тепловізори

15:24

Шойгу та Герасимов помстяться "вагнерівцям" за образи - ЖдановВідео

15:15

Група 1+1 media з Фондом Повернись живим зібрали понад 12 млн грн на Лігу Аеророзвідки

Реклама
15:15

РФ підірвала ракетою лікарню в Дніпрі: кількість загиблих і поранених зросла

15:05

Урожай рекордно збільшиться : чим підживити полуницю на початку червняВідео

14:50

Не можна "узаконювати пограбування": Шольц приготував для Путіна новий прочуханВідео

14:47

Конфлікт Пригожина і Герасимова: Жданов пояснив втечу ПВК Вагнера з Бахмута

14:17

У Мережі звинуватили блогерку в наведенні російських ракет на ДніпроВідео

13:59

Нещасливі кольори для знаків зодіаку - їх потрібно уникати будь-якою ціною

13:50

Як краще пити кефір вранці або ввечері: приголомшливі відомості про білий напійВідео

13:32

У Бахмуті почнеться жахлива для росіян "м'ясорубка", Пригожин поспішає забратися звідти – ЖдановЕксклюзив

13:26

Новим головою Верховного суду призначено Станіслава КравченкаВідео

13:17

Як зробити, щоб оладки були пишними: 1 компонент зробить їх повітряними кулькамиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти