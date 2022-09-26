"Один з ключових": ЗСУ ліквідували начальника ракетних військ 35-ї загальновійськової армії РФ

Під час підготовки контрнаступу на харківському напрямку, ЗСУ завдали удару по штабу російських військ в Ізюмі.
Українські військові при підготовці контрнаступу на Харківському напрямку завдали ракетного удару по штабу російських військ в Ізюмі.
Як повідомляє журналіст Юрій Бутусов у Фейсбуці, в результаті стало відомо про ліквідацію полковника Бориса Тотікова.
"26 вересня стало відомо, що в результаті удару HIMARS був ліквідований начальник ракетних військ і артилерії 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ полковник Борис Тотіков", - повідомляє він.
Саме штаб 35-ї армії, як стверджує Бутусов, керував військами на Ізюмському напрямку. І саме на цьому напрямку ЗСУ здійснили прорив.
"А тепер як бачимо, є певні підстави говорити, що суттєвих втрат зазнало російське командування в цьому районі. Начальник ракетних військ і артилерії – одна з ключових ланок у сучасній війні", - заявив Бутусов.
Також він додає, що розгром російських військ значною мірою пов'язано з втратою керованості угрупуванням і ретельною роботою української розвідки, яка змогла дислокувати російські штаби на Харківщині.
Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували окупанта з українським корінням 27-річного Ігоря Бойчука. У країні-агресорі РФ повідомили, нібито він з російського міста Когалим. Однак виявилося, що окупант насправді родом з Луцька.
Нагадаємо, раніше українські бійці точним вогневим ударом в районі населеного пункту Сватове на Луганщині поранили представника російської військової верхівки-командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії РФ генерал-майора Олега Цокова.
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