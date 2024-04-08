Додаткове ППО та захист Харкова: Зеленський провів важливе засідання Ставки

На Ставці розглядали питання зміцнення ППО і РЕБ у Харківській області.

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Володимир Зеленський провів важливу нараду, присвячену захисту Харкова / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Основним питанням став захист Харкова від російських ударів. Про це глава держави написав у своєму Telegram.

За його словами, під час засідання розглядалися питання зміцнення ППО та РЕБ у Харківській області.

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"Доповіді військових щодо фізичного захисту об'єктів енергетики та результативності збиття дронів і ракет. Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України", - зазначив президент.

При цьому він подякував усім, хто максимально активно працює, щоб відновити для людей можливість нормально жити в Харкові.

"Головком Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках. Тримаємо позиції. Головне зараз - ефективна логістика", - уточнив глава держави.

Зеленський також додав, що українська розвідка і спеціальні служби працюють над новими кроками щодо зменшення російського потенціалу війни.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

Удари РФ по Харкову

Раніше повідомлялося, що РФ збирає ударний "кулак": перетворює місто-мільйонник на "сіру зону". Окупанти РФ мають намір перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення, пише британське видання The Economist.

Як повідомлялося раніше, РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні системи протиповітряної оборони Patriot наразі мають перебувати саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО.

Нагадаємо, раніше Зеленський терміново порадився з головами СБУ та ГУР. Президент обговорив ситуацію навколо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

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