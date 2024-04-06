Чи буде наступ РФ на Харків: в ОП пояснили заяву Єрмака

Прессекретарка Андрія Єрмака Дар'я Зарівна сказала, що йшлося про ракетні удари по Харкову.

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В ОП роз'яснили заяву Єрмака про Харків в інтерв'ю Politico / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Офіс президента

В Офісі президента роз'яснили нещодавню заяву глави ОП Андрія Єрмака виданню Politico щодо наступу російських окупантів на Харків.

Як пояснила прессекретарка Єрмака Дар'я Зарівна, про наступ на Харків не йшлося, передає РБК-Україна.

"У матеріалі Politico йшлося про ракетні удари по Харкову. Це місто для Росії зараз стає головною метою ударів", - зазначила вона.

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Водночас Зарівна підкреслила, що жодних слів про наступ на Харків від Єрмака не звучало.

Що сказав Андрій Єрмак в інтерв'ю Politico

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія готується до великого наступу, тому завдає ударів по Україні в останні три тижні.

"Ми знаємо, що Путін готує нову хвилю мобілізації, і вважаємо, що нові контрнаступальні операції росіян можуть розпочатися наприкінці травня або на початку червня. Звичайно, ми повинні бути до цього готові", - сказав Єрмак.

Він також наголосив, що найімовірнішою ціллю для головного удару РФ є Харків, який потерпає від особливо масштабних обстрілів останніми тижнями.

Глава ОП також висловив упевненість, що Конгрес США ухвалить новий пакет допомоги Україні. Він сподівається, що це станеться вже у квітні, оскільки Україна наближається до критичного моменту.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

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