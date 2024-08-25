'Зроблять в будь-якому випадку': Гетьман видав невтішний сценарій атаки РФ по Україні

Олексій Гетьман заявив, що чим довше немає обстрілів, тим більше ракет вони змогли накопичити.

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Росія готує масований удар по Україні / колаж: Главред, фото: ДСНС

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що найближчими днями росіяни можуть завдати масованого удару по Україні.

"22-го були розмови, що будуть 23-го, 24-го обстріли. Тоді я спрогнозував і, слава Богу, не помилився, що обстрілів не буде, принаймні масованих. Тому що росіяни останнім часом, може десь близько року, розуміють, що у важливі дати для нас, чи у важливі дати для них ми очікуємо від росіян потужних обстрілів і готуємось ретельно до цього. І вони обирають трохи іншу тактику - вичікують, коли свята закінчаться і наша пильність трошечки згасне. Через 2-3 дні, через 4, вони тоді зроблять вже якісь серйозні масовані обстріли. Думаю, що це прогноз того, що обстріли будуть, ми не сумніваємось. А те, що вони будуть у найближчі дні, це, на жаль, теж прогноз, але не такий вже приємний, що не буде 23-го, 24-го - у День прапора і у День Незалежності", - розповів він в ефірі телеканалу "Еспресо".

Також майор запасу НГУ спрогнозував, скільки ракет може запустити ворог, адже чим довше немає обстрілів, тим більше ракет вони змогли накопичити, вони ж виготовляють до сотні ракет на місяць.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

"Те, що виготовили, вони по нас запустять, і можна очікувати, що удар може бути дуже сильним або ударів буде декілька. Удар може бути не менше ста ракет одночасно, або декілька ударів з інтервалом, може, в день по 30-40 ракет. Вони це зроблять в будь-якому випадку. Війна не припинилася, і їхні обстріли теж не припинилися. Обстріли прикордонних територій відбуваються переважно тими засобами, які не треба довго готувати. Щоб підготувати удар, наприклад, крилатими ракетами Ту-95, треба зібрати їх в одному місці, прописати льотне завдання і далі завантажити ракети - вони непросто завантажуються, як мішки з картоплею в машину, там є певні технологічні процедури. Тому вони підготуються і будуть нападати, а по прикордонних областях вони можуть стріляти, що вони і роблять майже кожен день", - вважає Олексій Гетьман.

Обстріл України: що відомо

Нагадаємо, що 25 серпня російський ворог потужно вдарив по Харкову та Чугуєву. Ігор Терехов повідомив, що окупанти в ніч проти 25 серпня завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву. Пролунали потужні вибухи та відомо про 7 постраждалих.

24 серпня РФ вдарила по місту Суми, є поранені. Окупанти завдали авіаційно-ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста. Місцеві жителі повідомили, що чули проліт ракети і через секунду-дві пролунав потужний вибух. Голова Сумської МВА Олексій Дрозденко заявив, що на місці фіксують уламки ракети.

23 серпня РФ вдарила по центру Куп'янська-Вузлового. Внаслідок обстрілу є загиблі. Крім того, в ОВА додали, що внаслідок російського удару щонайменше двоє цивільних громадян зазнали поранень. На місці працюють профільні служби.

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