Свист ракети і потужний вибух: РФ вдарила по місту Суми, є поранені

Російські окупанти вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури в Сумах.

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Росіяни вдарили ракетою по місту Суми, є поранені / Колаж: Главред, фото: ДСНС, командування ЗС ЗСУ (ілюстративне фото)

Російські окупанти 24 серпня вдарили ракетою по місту Суми. Внаслідок удару є поранені. Про це заявили в Сумській ОВА.

Відомо, що окупанти завдали авіаційно-ракетний удар по цивільній інфраструктурі міста.

"На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, є поранені. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Будьте уважні та обережні, дотримуйтесь правил безпеки. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

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Росіяни вдарили ракетою по місту Суми, є поранені / фото: скріншот

Голова Сумської МВА Олексій Дрозденко заявив, що на місці фіксують уламки ракети.

"Фіксуємо уламки збитої ракети. На місці працюють всі відповідні служби", - написав він.

Росіяни вдарили ракетою по місту Суми, є поранені / фото: скріншот

Повідомляється, що штаб з ліквідації наслідків прильоту буде розгорнути 25 серпня о 9:00.

Місцеві жителі в коментарі Главреду розповідають, що чули проліт ракети і через секунду-дві пролунав потужний вибух, була відчутна і вибухова хвиля.

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