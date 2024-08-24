Свист ракети і потужний вибух: РФ вдарила по місту Суми, є поранені

Російські окупанти 24 серпня вдарили ракетою по місту Суми. Внаслідок удару є поранені. Про це заявили в Сумській ОВА.
Відомо, що окупанти завдали авіаційно-ракетний удар по цивільній інфраструктурі міста.
"На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, є поранені. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Будьте уважні та обережні, дотримуйтесь правил безпеки. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
Голова Сумської МВА Олексій Дрозденко заявив, що на місці фіксують уламки ракети.
"Фіксуємо уламки збитої ракети. На місці працюють всі відповідні служби", - написав він.
Повідомляється, що штаб з ліквідації наслідків прильоту буде розгорнути 25 серпня о 9:00.
Місцеві жителі в коментарі Главреду розповідають, що чули проліт ракети і через секунду-дві пролунав потужний вибух, була відчутна і вибухова хвиля.
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