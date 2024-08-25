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Ворог потужно вдарив по Харкову та Чугуєву: кількість постраждалих зросла

Юлія Закрепа
25 серпня 2024, 07:46оновлено 25 серпня, 08:17
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Кількість постраждалих у Харкові зросла до трьох, а у Чугуєві - четверо постраждалих.
Ворог потужно вдарив по Харкову та Чугуєву: кількість постраждалих зросла
Росія атакувала Харківщину / колаж: Главред, фото: pexels, ДСНС

Очільник Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти в ніч проти 25 серпня завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву. Пролунали потужні вибухи та відомо про 7 постраждалих.

"Внаслідок прильоту по Слобідському району міста горить приватний будинок. Екстрені служби працюють на місці удару. Наразі маємо інформацію про двох постраждалих після прильоту. Кількість зросла до 7", - написав у своєму Telegram Терехов.

Перед вибухами Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Харківщини, яка рухалась у південно-західному напрямку.

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Ворог потужно вдарив по Харкову та Чугуєву: кількість постраждалих зросла
У Харкові пролунали вибухи / скріншот: Telegram

Хто такий Ігор Терехов?

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові за медичною допомогою звернулися двоє постраждалих: цивільний чоловік 23 років та жінка 55 років.

"У Чугуєві ворог завдав удару по приватному сектору, серед постраждалих - дитина 4 років. Гостра реакція на стрес, без госпіталізації. Ще двом жінкам також надали допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов також заявив, що кількість постраждалих у Харкові зросла до трьох. У Чугуєві - четверо постраждалих.

Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Нагадаємо, що 24 серпня РФ вдарила по місту Суми, є поранені. Окупанти завдали авіаційно-ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста. Місцеві жителі повідомили, що чули проліт ракети і через секунду-дві пролунав потужний вибух.

23 серпня РФ вдарила по центру Куп'янська-Вузлового. Внаслідок обстрілу є загиблі. Крім того, в ОВА додали, що внаслідок російського удару щонайменше двоє цивільних громадян зазнали поранень.

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