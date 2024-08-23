Вибухи на Харківщині: РФ вдарила по центру Куп'янська-Вузлового - є загиблі

Внаслідок російського обстрілу Куп'янська-Вузлового загинуло двоє цивільних, ще двоє громадян постраждали, зазначив очільник Харківської ОВА.

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Росіяни вдарили по центральній частині Куп'янська-Вузлового / Колаж Главред, фото: УНІАН

Російські окупанти завдали удару по центральній частині Куп'янська-Вузлового. Внаслідок обстрілу є загиблі. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по центральній частині Куп'янська-Вузлового. На жаль, двоє цивільних людей загинули", - написав він.

Крім того, в ОВА додали, що внаслідок російського удару щонайменше двоє цивільних громадян зазнали поранень.

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"Огляд місця профільними службами триває", - резюмував Синєгубов.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Ракетні удари по Україні - що відомо про обстріли Харківщини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 6 серпня мер Харкова Ігор Терехов повідомив про черговий обстріл міста з боку Росії. Окупанти вдарили по центральній частині Харкова, в район щільної житлової забудови.

20 серпня російські окупанти запустили балістичні ракети по Україні, вибухи пролунали в Сумах та на Полтавщині.

Того ж дня у Києві та ряді областей оголосили сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичної атаки. Моніторинговий канал Повітряних Сил ЗСУ в Telegram повідомив про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.

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