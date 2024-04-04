'Зрівнюють місто із землею': військовий розповів про важку ситуацію на фронті

Російські війська також намагаються завершити захоплення Луганської області та створити загрози на Харківський район.

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У ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 71 окрема єгерська бригада

Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що російські війська намагаються повністю захопити Донецьку та Луганську області, а також створити загрозу в напрямку Оскільського водосховища на Харківщині.

За його словами, росіяни прагнуть зайняти Часів Яр, щоб створити плацдарм для наступу в бік Костянтинівки, Краматорська та Слов'янська.

"Ворог і діє власне в оперативному плані, поєднуючи свої військові угруповання з Авдіївського напрямку, оскільки у нього головне завдання - повністю зайняти Донецьку область", - прокоментував Тимочко для "Еспресо". відео дня

Він додав, що російські війська також намагаються завершити захоплення Луганської області та створити загрози на Харківський район, зокрема у бік Оскільського водосховища.

"Спостерігаємо, що перед противником стоїть завдання - зайняти Часів Яр у короткі терміни, оскільки бачимо ту силу і масу людського ресурсу, який армія РФ задіює у бік Часового Яру", - зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Тимочко підкреслив, що російські війська використовують тактику, яку застосовували щодо Авдіївки, зрівнюючи місто з землею за допомогою авіації. Противник також намагається підтягнути резерви з Харківської та Луганської областей.

"Не скажу, що після Авдіївки для окупантів Часів Яр – ціль №1, але це один з пріоритетних напрямків, які вони намагаються захопити з розрахунку, що у нас є певний брак по снарядах, є певні проблеми по підтримці систем ППО", - зауважив військовий експерт.

Попри це, на даному етапі значних успіхів або загрози прориву на цьому напрямку немає. Українські війська стримують ворога наявними силами та ресурсами.

"Якщо у ворога і відбуваються просування у напрямку Часового Яру, то вони є мінімальними", - резюмував Іван Тимочко.

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація під Бахмутом: що відомо

Нагадаємо, що росіяни масово застосовують фугасні авіабомби під Бахмутом. Олег Калашников заявив, що ворог продовжує тиснути та здійснювати штурмові дії в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, однак зазнає відсічі та втрат.

Росіяни з трьох напрямків сунуть на Часів Яр. Окупанти використовують хімічну зброю, щоб викурити українські піхотні підрозділи з укриттів, розповів командир батальйону 92-ї ОШБр. Противник продовжує ударно-штурмові дії, намагаючись нарощувати свої зусилля з ціллю окупації населеного пункту Часів Яр.

Росіяни здійснили "потужний ривок" на Часів Яр. Ілля Євлаш заявив, що РФ розглядає це місто як ключовий для подовження наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов’янську агломерацію. Окупанти не шкодують зусиль та шукають слабкі місця.

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