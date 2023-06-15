Зникла у лютому: НАБУ розшукує ексдепутатку Королевську

Національне антикорупційне бюро України подало у розшук колишню депутатку ОПЗЖ.

https://glavred.net/ukraine/znikla-u-lyutomu-nabu-rozshukuye-eksdeputatku-korolevsku-10478260.html Посилання скопійоване

НАБУ розшукує Королевську / колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook

Екснардепку від "Опозиційної платформи - За життя" Наталію Королевську подали у розшук - вона переховується від органів досудового розслідування.

Королевську оголосило в розшук Національне антикорупційне бюро України. Колишню опозиціонерку розшукують через звинувачення у декларуванні недостовірної інформації - це ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Інформація про це з'явилася на сайті МВС.

Ця стаття передбачає штраф, або громадські роботи, або обмеженням волі до двох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

відео дня

Датою зникнення Королевської вважають 22 лютого 2023 року.

Королевська переховується від слідства / скріншот: МВС

Скандальна партія ОПЗЖ

Нагадаємо, що Королевська з чоловіком склали мандати. Наталія Королевська після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну пропустила всі засідання у ВР і поїхала за кордон.

В Україні офіційно заборонили ОПЗЖ, а майно партії кума Путіна передали державі. Партія Віктора Медведчука стала 11 проросійською політичною силою, забороненою на території України в судовому порядку.

Мобілізований депутат від ОПЗЖ відмовився їхати на фронт і поплатився. Родичі мобілізованих вийшли на протест і навіть намагалися блокувати виїзд з пункту дислокації підрозділу.

Більше політичних новин: