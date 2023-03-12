Скандал на Одещині: мобілізований депутат від ОПЗЖ відмовився їхати на фронт і поплатився

Родичі мобілізованих вийшли на протест і навіть намагалися блокувати виїзд з пункту дислокації підрозділу.

Мобілізований депутат від ОПЗЖ відмовився їхати на фронт / president.gov.ua

В Одеської області групу військовослужбовців одного з підрозділів територіальної оборони притягають до кримінальної відповідальності за непокору наказу в умовах воєнного стану за статтею 402, частини 4-ї КК України.

Серед них - депутат Роздільнянської міськради від забороненої ОПЗЖ, голова бюджетної комісії зборів Володимир Нестеров, пише Думська. За справу взялися військові контррозвідники та слідчі ДБР.

Відмовника з ОПЗЖ мобілізували у лютому 2022 року та призначили на посаду командира стрілецького відділення у званні "старший сержант", розповіли журналісти.

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При цьому Київський районний суд Одеси обрав "відмовникам" запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. У більшості є можливість вийти на свободу під грошову заставу (Нестерову потрібно внести 214 тис. 720 грн), деякі відправлені в СІЗО без альтернативи.

Разом з тим родичі мобілізованих вийшли на протест і навіть намагалися блокувати виїзд з пункту дислокації підрозділу. Вони стверджують, що у мобілізованих не було практично ніякої підготовки.

У свою чергу в оперативному командуванні "Південь" розповіли виданню, що багато представників Роздільнянської ТрО влаштовували туди підприємців і чиновників, охочих і форму надіти, продемонструвавши свій патріотизм, проте на фронт при цьому не потрапити.

"Так, це поодинокі випадки, але вони кидають тінь на всі війська територіальної оборони України, — упевнений ще один співрозмовник зі Збройних сил. - У країні війна, військовий підрозділ рік існує, зарплату з надбавками отримує, але вчитися не хоче, а коли приходить наказ виїхати — влаштовує бунт. Про окремі кримінальні ексцеси навіть говорити не хочеться. Неприємна історія. Особливо яскраво це відчувається на контрасті з іншими підрозділами територіальної оборони, які до виконання бойових завдань старанно готувалися, а зараз виконують завдання на передовій, в тому числі в найгарячіших місцях".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Одеській області заступника воєнкома Болграда Володимира Руснака відправили в бойовий підрозділ.

На такі заходи пішло його керівництво після оприлюднення скандального відео, повідомили в оперативному командуванні "Південь", передає 048.ua.

Відзначимо, що на кадрах зафіксовано, як Руснак танцював на 8 березня під пісню "Алкоголічка" російського артиста Олександра Ревви.

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