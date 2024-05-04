Знайдуть та знищать ворожі РЕБ: США передасть Україні потужні авіабомби

Пентагон уклав контракт з компанією Scientific Applications and Research Associates (SARA) на суму 23,5 мільйона доларів, який передбачає придбання сенсорів для пошуку засобів радіоелектронної боротьби Home-on GPS та інтеграцію голівок самонаведення збільшеної дальності на керовані авіабомби JDAM-ER.
Інформація з'явилася на офіційному сайті відомства 3 травня 2024 року. Там повідомили, що такі засоби ураження зможуть бути не просто стійкими до роботи засобів РЕБ, а й націлюватись на ці станції також.
Умови контракту передбачають надання частини таких комплектів для України, повідомив 4 травня український військовий портал Defense Express.
Як зазначає видання комплект Home-on GPS (або ж HOJ) є "достатньо компактним, коштує в 10 раз дешевше, аніж його попередники, а його компонентна база дозволяє легко інтегруватись до системи наведення будь-якого наявного авіаційного високоточного озброєння".
Разом з тим, обсяги й терміни надання Україні американських КАБів HOJ не розголошуються.
Що таке Пентагон?
Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.
Нагадаємо, що США хочуть через G7 допомогти Україні на $50 млрд. США ведуть переговори з партнерами про те, щоб очолити союзників, яка надасть Україні допомогу на суму до 50 мільярдів доларів, повідомляє Bloomberg.
Стало відомо, що військовим "Азову" не дають зброю від США і забороняють тренуватися із НАТО. Ця заборона також засмучує військових "Азову", оскільки не дозволяє одному з найдосвідченіших підрозділів України проходити навчання з військами НАТО.
Більше цікавих новин:
- США досі надають шпарину Росії, або Як ліцензіям Штатів протидіють удари по НПЗ
- "Їм вигідно зовсім інше": генерал США сказав, чи використає РФ ядерну зброю
- Агресивна тактика триватиме: у США назвали мету нових ударів Росії по Україні
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред