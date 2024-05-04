УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Знайдуть та знищать ворожі РЕБ: США передасть Україні потужні авіабомби

Юлія Закрепа
4 травня 2024, 18:44
439
Такі засоби ураження зможуть бути не просто стійкими до роботи засобів РЕБ, а й націлюватись на ці станції також.
Знайдуть та знищать ворожі РЕБ: США передасть Україні потужні авіабомби
США нададуть Україні авіабомби / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія, 18 окрема бригада армійської авіації

Пентагон уклав контракт з компанією Scientific Applications and Research Associates (SARA) на суму 23,5 мільйона доларів, який передбачає придбання сенсорів для пошуку засобів радіоелектронної боротьби Home-on GPS та інтеграцію голівок самонаведення збільшеної дальності на керовані авіабомби JDAM-ER.

Інформація з'явилася на офіційному сайті відомства 3 травня 2024 року. Там повідомили, що такі засоби ураження зможуть бути не просто стійкими до роботи засобів РЕБ, а й націлюватись на ці станції також.

Умови контракту передбачають надання частини таких комплектів для України, повідомив 4 травня український військовий портал Defense Express.

відео дня

Як зазначає видання комплект Home-on GPS (або ж HOJ) є "достатньо компактним, коштує в 10 раз дешевше, аніж його попередники, а його компонентна база дозволяє легко інтегруватись до системи наведення будь-якого наявного авіаційного високоточного озброєння".

Разом з тим, обсяги й терміни надання Україні американських КАБів HOJ не розголошуються.

Що таке Пентагон?

Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що США хочуть через G7 допомогти Україні на $50 млрд. США ведуть переговори з партнерами про те, щоб очолити союзників, яка надасть Україні допомогу на суму до 50 мільярдів доларів, повідомляє Bloomberg.

Стало відомо, що військовим "Азову" не дають зброю від США і забороняють тренуватися із НАТО. Ця заборона також засмучує військових "Азову", оскільки не дозволяє одному з найдосвідченіших підрозділів України проходити навчання з військами НАТО.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США військова допомога
Реклама

Головне за день

Заморозки і грозові дощі: синоптики попереджають про негоду на Великдень

Заморозки і грозові дощі: синоптики попереджають про негоду на Великдень

19:47 Синоптик
Відправка польських військ в Україну: Сікорський заінтригував заявою

Відправка польських військ в Україну: Сікорський заінтригував заявою

19:36 Україна
Знайдуть та знищать ворожі РЕБ: США передасть Україні потужні авіабомби

Знайдуть та знищать ворожі РЕБ: США передасть Україні потужні авіабомби

18:44 Україна
Всі головні новини

Популярне

Майже 8-бальний шторм: Україну накрила найсильніша буря місяця 46159

Майже 8-бальний шторм: Україну накрила найсильніша буря місяця

Гороскоп на завтра 5 травня: Тельцям - насичений день, Стрільцям - шанс усього життя 13546

Гороскоп на завтра 5 травня: Тельцям - насичений день, Стрільцям - шанс усього життя

Оптична ілюзія для найрозумніших: треба знайти приховану букву за 6 секунд 4936

Оптична ілюзія для найрозумніших: треба знайти приховану букву за 6 секунд

Вибухи у двох областях: РФ вдарила ракетами та дронами, є поранені та прильоти 3182

Вибухи у двох областях: РФ вдарила ракетами та дронами, є поранені та прильоти

Останні новини

19:47

Заморозки і грозові дощі: синоптики попереджають про негоду на Великдень

19:40

Китай і Росія працюють над вторгнення на ТайваньПогляд

19:36

Відправка польських військ в Україну: Сікорський заінтригував заявою

18:47

РФ потрібна "здобич" до 9 травня: у ЗСУ назвали міста, які можуть стати мішенню

18:44

Знайдуть та знищать ворожі РЕБ: США передасть Україні потужні авіабомби

Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)
18:34

"На Україну чекає три важливі події в травні": як зміниться війна - прогноз

17:50

Зеленського оголосили в розшук у РФ: в Офісі президента дали жорстку відповідь

17:17

РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Харкова: у місті сильна пожежа, є постраждаліВідео

16:55

Тиждень після Великодня: три заборони, які не можна порушувати у Світлу седмицю

Реклама
16:39

В Україні скасовано статус "обмежено придатний": в Міноборони роз'яснили нововведення

16:08

"З днем народження, крихітко": Потап ніжно привітав Каменських зі святом

15:35

Європа має розуміти, що війська РФ можуть опинитися на польському кордоні - Боррель

15:27

Путін готується до звільнення Шойгу: експерт розкрив, до чого готується Кремль

14:54

Племінниця короля серйозно порушила протокол: як відреагував Чарльз

14:30

РФ піде в новий наступ: Жорін назвав напрямок головного удару

14:22

Привітання з Великоднем - красиві картинки і душевні побажання

14:19

Так любив Гемінґвей: як правильно приготувати мохітоВідео

14:12

Медовий місяць скінчився": в Аффлека і Лопес серйозні проблеми у шлюбі - ЗМІ

13:54

Тричі викликав швидку: Остапчук загримів до лікарні з "емоційним" діагнозом

13:41

У чому різниця наливки та настоянки: як розпізнати та зробити смачний напій

Реклама
13:40

Кількість втрат армії РФ в Україні зросте: у британській розвідці назвали терміни

13:25

Україна отримає від Німеччини Patriot: у NYT розкрили термін поставки

12:56

Відома українська співачка втратила дитину

12:55

Що ховається за манерою швидко та повільно їсти - психологія

12:51

РФ збирає 8 дивізій: генерал попередив про загрозу удару 120-тисячного "кулака"

12:21

РФ потужно атакує Україну балістичними ракетами: у ЗСУ пояснили тактику росіян

11:45

Масована атака дронами та ракетами: у ЗСУ назвали цілі ударів РФ

11:41

Церковне свято 5 травня: що категорично заборонено робити у Великдень

11:37

США хочуть через G7 допомогти Україні на $50 млрд - Bloomberg

11:03

Переможниця "Холостяка" здивувала схудненням на 22 кілограми

10:44

Перекидання 50 тисяч "багнетів": в ОП оцінили ідею Макрона щодо введення військ

10:43

Краса і користь в одному флаконі: німецький спосіб посадки огірків забезпечить багатий урожай

10:25

Переживають пекло: близька подруга Кейт Міддлтон розповіла, як проходить лікування від раку

10:06

Чи втримається долар на рівні 40 грн: яким курс валют у травні - прогноз

10:00

Після інавгурації Путін нічого не змінюватиме і продовжить війну в Україні - Огризко

09:58

Ворог матиме перевагу: у ЗСУ розкрили найгірший сценарій біля Часового Яру

09:51

Як Туреччина вперше жертвує економікою заради політикиПогляд

09:28

Гороскоп на завтра 5 травня: Тельцям - насичений день, Стрільцям - шанс усього життя

09:07

Хто з пенсіонерів може розраховувати на додаткові гроші: у ПФУ пояснили

09:07

Урожай на балконі: як вирощувати картоплю у відрі або вазоні

Реклама
08:49

РФ націлилася на два великі міста: генерал розкрив плани РФ у 2024 році – ISW

07:24

Вибухи у двох областях: РФ вдарила ракетами та дронами, є поранені та прильотиФото

07:10

Оптична ілюзія для найрозумніших: треба знайти приховану букву за 6 секунд

06:26

Донатьте і розповідайте про це!Погляд

05:55

Що не можна робити на Великдень: суворі прикмети, які не можна порушувати 5 травня

05:29

Буде клумба як у Чарльза III: королівський садівник сказав, що посадити біля будинку

03:45

Найдієвіший спосіб, як позбутися поганого запаху в туалеті: і сліду не залишиться

02:33

Зацвітуть вже за кілька тижнів: 3 види квітів, які найлегше вирощувати в саду

01:30

РФ збирає дві нові армії: Жданов попередив про 300-тисячний "ударний кулак"

01:05

РФ змінила тактику застосування дронів в Україні: у Повітряних силах розкрили загрози

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти