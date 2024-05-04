Знайдуть та знищать ворожі РЕБ: США передасть Україні потужні авіабомби

Такі засоби ураження зможуть бути не просто стійкими до роботи засобів РЕБ, а й націлюватись на ці станції також.

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США нададуть Україні авіабомби / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія, 18 окрема бригада армійської авіації

Пентагон уклав контракт з компанією Scientific Applications and Research Associates (SARA) на суму 23,5 мільйона доларів, який передбачає придбання сенсорів для пошуку засобів радіоелектронної боротьби Home-on GPS та інтеграцію голівок самонаведення збільшеної дальності на керовані авіабомби JDAM-ER.

Інформація з'явилася на офіційному сайті відомства 3 травня 2024 року. Там повідомили, що такі засоби ураження зможуть бути не просто стійкими до роботи засобів РЕБ, а й націлюватись на ці станції також.

Умови контракту передбачають надання частини таких комплектів для України, повідомив 4 травня український військовий портал Defense Express.

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Як зазначає видання комплект Home-on GPS (або ж HOJ) є "достатньо компактним, коштує в 10 раз дешевше, аніж його попередники, а його компонентна база дозволяє легко інтегруватись до системи наведення будь-якого наявного авіаційного високоточного озброєння".

Разом з тим, обсяги й терміни надання Україні американських КАБів HOJ не розголошуються.

Що таке Пентагон? Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що США хочуть через G7 допомогти Україні на $50 млрд. США ведуть переговори з партнерами про те, щоб очолити союзників, яка надасть Україні допомогу на суму до 50 мільярдів доларів, повідомляє Bloomberg.

Стало відомо, що військовим "Азову" не дають зброю від США і забороняють тренуватися із НАТО. Ця заборона також засмучує військових "Азову", оскільки не дозволяє одному з найдосвідченіших підрозділів України проходити навчання з військами НАТО.

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