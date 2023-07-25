Знак від Бога чи звичайна подія: чому в Київській області впав купол храму УПЦ МП

У Київській області раптово впав купол Свято-Миколаївського храму. Це сталося в селі Бзів Броварського району. Про це повідомили в Telegram-каналі "Веселий поп".
Відомо, що впав центральний купол дерев'яного храму. Святиня була побудована ще в 1863 році, що робить храм найстарішим в окрузі.
Чому впав купол храму
Цей храм належить Бориспільській єпархії Березанського благочиння УПЦ Московського патріархату. Відновлення купола почнеться лише після того, як будуть укріплені стовпи.
Однак не варто шукати в цій ситуації якийсь містичний підтекст. Цей храм дійсно є дуже старим. Сам купол впав після того, як в селі пройшов сильний дощ. Можна припустити, що дерево за ці роки протрухло, а під час дощу розм'якло і не змогло утримати вагу купола.
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