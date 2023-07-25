Знак від Бога чи звичайна подія: чому в Київській області впав купол храму УПЦ МП

Цей храм був побудований в 1863 році, що робить його найстарішим в окрузі. У ньому впав центральний купол.

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У Київській області впав купол дуже старого храму / Колаж: Главред, фото: t.me/veseliy_pip

У Київській області раптово впав купол Свято-Миколаївського храму. Це сталося в селі Бзів Броварського району. Про це повідомили в Telegram-каналі "Веселий поп".

Відомо, що впав центральний купол дерев'яного храму. Святиня була побудована ще в 1863 році, що робить храм найстарішим в окрузі.

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Чому впав купол храму

Цей храм належить Бориспільській єпархії Березанського благочиння УПЦ Московського патріархату. Відновлення купола почнеться лише після того, як будуть укріплені стовпи.

Однак не варто шукати в цій ситуації якийсь містичний підтекст. Цей храм дійсно є дуже старим. Сам купол впав після того, як в селі пройшов сильний дощ. Можна припустити, що дерево за ці роки протрухло, а під час дощу розм'якло і не змогло утримати вагу купола.

Раніше Главред розповідав про те, чому блискавка вдарила в статую Христа-Спасителя у Бразилії. Виявилося, що пояснення цьому явищу є. Насправді тут немає нічого містичного.

Також стало відомо, що в храмах Лаври почорніли хрести. Пізніше стало відомо, чому на Лаврі почорніли хрести. Виявилося, що Бог до цього не має ніякого відношення.

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