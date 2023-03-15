Знак від Бога чи звичайне явище: чому на Лаврі почорніли хрести - відповідь священника

Хрести на Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври почорніли за часів Московського патріархату.

На Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври почорніли хрести / Колаж фото УНІАН, СПЖ

У Києво-Печерській Лаврі на Трапезному храмі почорніли хрести. У мережі стурбовані, адже це сталося за час, поки там "царювали" представники Української православної церкви Московського патріархату. Священник Георгій Коваленко, який перейшов з УПЦ МП в ПЦУ розповів, що означає таке явище, повідомляє ТСН.

Він переконаний, що слова про якийсь "символізм" або дивні "знаки" говорять лише про спробу маніпулювати і паразитувати на забобонах людей. Насправді в тому, що хрести почорніли, немає ніякого символізму.

На Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври почорніли хрести / СПЖ

На Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври почорніли хрести / СПЖ

Священник пояснює це тим, що реставрація хрестів не проводилася вже близько 40 років.

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"Це маніпуляція і спроба застосовувати нераціональні і недуховні методи. Але дійсно, хрести почорніли за часів Московського патріархату. Але я в цьому не бачу ніякого символізму. Просто через певний час на хрестах так само потрібно оновлювати позолоту, проводити ремонти та реконструкції. Це відбувається в будь-якій будівлі, в тому числі і храмовій", - пояснив священник Георгій.

Успенський і Трапезний собор Лаври повернули державі

Українська Православна Церква (МП) орендувала у держави два головних храми Києво-Печерської Лаври - Успенський і Трапезний собор. Термін оренди завершився 31 грудня 2022 року.

1 січня 2023 року УПЦ (МП) не пустили на територію соборів.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) виступив зі зверненням до президента Володимира Зеленського і закликав державу не забирати в УПЦ (МП) право на користування храмами в Лаврі.

Втім, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що міністерство не рекомендуватиме Національному заповіднику Києво-Печерська Лавра продовжувати угоду з УПЦ (МП).

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