Прихожанка УПЦ МП на Житомирщині накинулась на меморіал на честь вбитих окупантами дітей

Жінка порізала банер та забрала писанки. Її обурило те, що меморіал облаштували біля храму Московського патріархату.

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Пропутінська прихожанка у Житомирській області пошкодила меморіал на честь дітей / Колаж фото з відкритих джерел, скріншот з відео

У Житомирській області прихожанка УПЦ МП зіпсувала меморіал, який місцеві жителі облаштували на честь дітей, жорстоко вбитих російськими окупантами. Жінку розлютило те, що у всьому звинувачують "потужну" країну-агресорку Росію. Скандальне відео вже розлетілось у Мережі.

Інцидент трапився 20 квітня у селищі міського типу Попільня. Це підтвердили і в Територіальній обороні Попільнянської громади. На огорожі Свято-Миколаївського храму був прикріплений банер, поруч люди склали дитячі іграшки, квіти та писанки.

"Зранку до цієї імпровізованої стіни пам'яті небайдужі мешканці громади почали приносити квіти та дитячі іграшки, увіковічнюючи пам'ять про діток, безневинних жертв російських окупантів. А далі трапилась неординарна подія. До банера прийшла жінка поважного віку, почала вигукувати антиукраїнську гасла, вирізала слово "російські", забрала писанки і сказала, що цьому не місце біля російської церкви", - йдеться у повідомленні.

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Слід зазначити, що прихожанка вирізала слово "російських" у фразі "загинули від рук російських загарбників". Повідомляється, що жінку нібито надоумив зробити це московський піп Петро Лисос.

На дії жінки одразу звернули увагу місцеві жителі. Вони були обурені. Однак у цей момент замість вибачень прихожанка почала розповідати про "велич" Росії.

"Біля церкви Московського патріархату таке не робиться ... Ви знаєте, яка мощ Росії? Візьміть парад їхній і візьміть парад наший. У нас і параду немає, техніки немає, нічого немає. Все пропили, все продали", - сказала прихожанка УПЦ МП.

Пропутінська прихожанка у Житомирській області пошкодила меморіал на честь дітей / скріншот з відео

Побиття військового у церкві Хмельницького

У місті Хмельницький в церкві УПЦ ПМ 2 квітня священники накинулися на українського військовослужбовця, побили його і викинули з храму за "незручне запитання". Захисник прийшов до храму, щоб запитати вірян, скільки ще людей повинно загинути, щоб вони припинили ходити у церкви МП. За це священники накинулися на нього.

Постраждалий військовий розповів подробиці інциденту. Він повідомив, що представники церкви били його та душили. Він зазначив, що його кинули головою об плитку і він не міг дихати. А коли приїхала поліція, то поліцейські написали протокол на самого військового, звинувативши його у дрібному хуліганстві.

Виявилось, що одним із зловмисників став місцевий проросійський священник Ігор Слободян. Йому повідомили про підозру за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу України – "Хуліганство". Однак наступного дня стало відомо, що він втік, тож повістку про виклик на допит до слідчого правоохоронці вручили його батькам.

Як наслідок інциденту Свято-Покровський кафедральний собор у Хмельницькому, де священник побив українського військового, розриває зв'язки з Московським патріархатом та переходить до Православної церкви України. Так вирішила громада, яка зібрала підписи за перехід та отримала ключі від храму.

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