На Хмельниччині прихильники УПЦ МП кричали 'ганьба' військовим: подробиці гучного скандалу

Від прихильників УПЦ МП усі присутні також чули таку фразу: "Герої в лапках служать рогатому сатані".

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На Хмельниччині прихильники УПЦ МП кричали "ганьба" військовим / Колаж: Главред, фото: Красилівська міська рада, скріншот із відео

У п’ятницю, 23 червня, у місті Красилів, що у Хмельницькій області, в останню путь провожали загиблого на фронті Івана Кушнірука. Священики Православної церкви України правили панахиду за загиблим у Свято-Троїцькому храмі. В цей час біля храму зібралися прихильники УПЦ МП та влаштували акцію протесту проти ПЦУ. Саме під час того, як з храму виходили військові та рідні полеглого воїна, їм услід кричали "Ганьба". Відео з місця подій на своїй сторінці у Facebook опублікував блогер, учасник бойових дій Олександр "Гром" Грамарчук.

На опублікованих кадрах видно натовп людей, які стоять біля воріт храму. Коли з нього виходять рідні полеглого воїна та військові, що прийшли віддати шану полеглому на полі бою побратиму, натовп починає скандувати "Ганьба!". Також вони кричали "Ми не хочем в ПЦУ".

"Це якийсь сюр… В Красилові (Хмельницька область) прихожани РПЦ кричали "Ганьба!" військовим і родичам загиблого Героя, які виходили з храму після панахиди за загиблим, яку проводила ПЦУ", - написав "Гром".

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Прихильники УПЦ МП кричали "ганьба" військовим / скріншот

Як написала місцева мешканка Росина Люзак на своїй сторінці у Facebook, від прихильників УПЦ МП усі присутні також чули таку фразу: "Герої в лапках служать рогатому сатані".

Що відомо про загиблого Івана Кушнірука

Як розповідає Красилівська міська рада, з перших днів повномасштабного російського вторгнення Іван Кушнірук вступив до лав тероборони. Спочатку він ніс чергування на території громади. Згодом його відправили на Схід. Там він виконував завдання у найгарячіших точках.

5 червня, під час наступальних дій, в районі населеного пункту Північне Донецької області, переміщуючись між позиціями, захисник зник безвісти. Згодом стало відомо, що Іван Кушнірук загинув.

Чоловікові було 40 років. Вдома на нього чекали мама Ганна Іванівна, дочка Софія, дружина Альона, брат Юрій і сестра Галина.

"Чесний і сміливий, мужній і безстрашний, світлий і добрий, завжди готовий прийти на допомогу – таким був наш Герой і таким він залишиться в нашій пам’яті і всіх майбутніх поколінь. Смерть Івана – це не тільки біль родини, це біль усієї громади, біль усієї країни", - написала Красилівська міськрада.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькому до храму прийшов український військовий Артур Ананьєв, якого обурило те, що служба досі проводиться російською мовою. Він звернувся до парафіян з питанням: "Скільки ще потрібно смертей українських бійців, щоб люди припинили ходити в Московський Патріархат". Однак йому почали відповідати стусанами.

Виявилося, що одним із зловмисників став місцевий проросійський священик Ігор Слободян. Він разом з кремезними чоловіками накинувся на українського військового і вони разом намагалися збити українського захисника з ніг. Чоловіка били, повалили, він сильно вдарився головою об плитку.

Також Главред розповідав, що у Кам'янці-Подільському Хмельницької області на свято Вербної неділі, 9 квітня, парафіяни та активісти зажадали передати ПЦУ ключі від собору Олександра Невського, який раніше займала УПЦ МП. В результаті відбулися зіткнення.

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