УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На Хмельниччині прихильники УПЦ МП кричали "ганьба" військовим: подробиці гучного скандалу

Аліна Дембіцька
25 червня 2023, 17:21 оновлено 25 червня, 17:31
971
Від прихильників УПЦ МП усі присутні також чули таку фразу: "Герої в лапках служать рогатому сатані".
На Хмельниччині прихильники УПЦ МП кричали 'ганьба' військовим: подробиці гучного скандалу
На Хмельниччині прихильники УПЦ МП кричали "ганьба" військовим / Колаж: Главред, фото: Красилівська міська рада, скріншот із відео

У п’ятницю, 23 червня, у місті Красилів, що у Хмельницькій області, в останню путь провожали загиблого на фронті Івана Кушнірука. Священики Православної церкви України правили панахиду за загиблим у Свято-Троїцькому храмі. В цей час біля храму зібралися прихильники УПЦ МП та влаштували акцію протесту проти ПЦУ. Саме під час того, як з храму виходили військові та рідні полеглого воїна, їм услід кричали "Ганьба". Відео з місця подій на своїй сторінці у Facebook опублікував блогер, учасник бойових дій Олександр "Гром" Грамарчук.

На опублікованих кадрах видно натовп людей, які стоять біля воріт храму. Коли з нього виходять рідні полеглого воїна та військові, що прийшли віддати шану полеглому на полі бою побратиму, натовп починає скандувати "Ганьба!". Також вони кричали "Ми не хочем в ПЦУ".

"Це якийсь сюр… В Красилові (Хмельницька область) прихожани РПЦ кричали "Ганьба!" військовим і родичам загиблого Героя, які виходили з храму після панахиди за загиблим, яку проводила ПЦУ", - написав "Гром".

відео дня

Дивіться у нашому телеграм-каналі відео інциденту:

На Хмельниччині прихильники УПЦ МП кричали 'ганьба' військовим: подробиці гучного скандалу
Прихильники УПЦ МП кричали "ганьба" військовим / скріншот

Як написала місцева мешканка Росина Люзак на своїй сторінці у Facebook, від прихильників УПЦ МП усі присутні також чули таку фразу: "Герої в лапках служать рогатому сатані".

Що відомо про загиблого Івана Кушнірука

Як розповідає Красилівська міська рада, з перших днів повномасштабного російського вторгнення Іван Кушнірук вступив до лав тероборони. Спочатку він ніс чергування на території громади. Згодом його відправили на Схід. Там він виконував завдання у найгарячіших точках.

5 червня, під час наступальних дій, в районі населеного пункту Північне Донецької області, переміщуючись між позиціями, захисник зник безвісти. Згодом стало відомо, що Іван Кушнірук загинув.

Чоловікові було 40 років. Вдома на нього чекали мама Ганна Іванівна, дочка Софія, дружина Альона, брат Юрій і сестра Галина.

"Чесний і сміливий, мужній і безстрашний, світлий і добрий, завжди готовий прийти на допомогу – таким був наш Герой і таким він залишиться в нашій пам’яті і всіх майбутніх поколінь. Смерть Івана – це не тільки біль родини, це біль усієї громади, біль усієї країни", - написала Красилівська міськрада.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькому до храму прийшов український військовий Артур Ананьєв, якого обурило те, що служба досі проводиться російською мовою. Він звернувся до парафіян з питанням: "Скільки ще потрібно смертей українських бійців, щоб люди припинили ходити в Московський Патріархат". Однак йому почали відповідати стусанами.

Виявилося, що одним із зловмисників став місцевий проросійський священик Ігор Слободян. Він разом з кремезними чоловіками накинувся на українського військового і вони разом намагалися збити українського захисника з ніг. Чоловіка били, повалили, він сильно вдарився головою об плитку.

Також Главред розповідав, що у Кам'янці-Подільському Хмельницької області на свято Вербної неділі, 9 квітня, парафіяни та активісти зажадали передати ПЦУ ключі від собору Олександра Невського, який раніше займала УПЦ МП. В результаті відбулися зіткнення.

Вас може зацікавити:

війна в Україні УПЦ МП Хмельницька область війна Росії та України
Реклама

Головне за день

П’яний поліцейський за кермом: в аварії на Кіровоградщині загинуло троє 16-річних випускниць

П’яний поліцейський за кермом: в аварії на Кіровоградщині загинуло троє 16-річних випускниць

16:16 Україна
"Ніж у спину" Путіну: Данілов натякнув на росіян-переговірників після бунту у РФ

"Ніж у спину" Путіну: Данілов натякнув на росіян-переговірників після бунту у РФ

14:50 Україна
Пригожин може готувати атаку на Київ з боку Білорусі - британський генерал

Пригожин може готувати атаку на Київ з боку Білорусі - британський генерал

14:24 Україна
Всі головні новини

Останні новини

18:13

"Ну хто тобі дав грошей, ну хто?": Лобода в Харкові потрапила в скандал

17:50

Росіяни застосували хімічний боєприпас для ЗСУ, однак вітер був у бік окупантів

17:21

На Хмельниччині прихильники УПЦ МП кричали "ганьба" військовим: подробиці гучного скандалу

17:09

Продюсер "Танців з зірками" розповів, хто замінить Влада Яму на шоу

17:05

"Ого, постарів": Меладзе не впізнали росіяни

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:56

Як можна використовувати алое: 5 несподіваних способів застосування

16:47

"Вогонь буде припинено": названо дату та місяць закінчення масштабної бійні - прогноз для УкраїниВідео

16:16

П’яний поліцейський за кермом: в аварії на Кіровоградщині загинуло троє 16-річних випускниць

16:06

Кохана Дмитра Кулеби показала ніжні фото з політиком з весілля

Реклама
16:02

Такої смакоти ви ще не куштували: що додати в омлет замість борошна – супер-фокуси

15:57

Пенсіонерів каратимуть: кому потрібно повернути 20% пенсії

15:56

Як позбутися від мурах: 4 простих, дешевих і дієвих способи

15:41

І хімчистка не потрібна: бабуся показала, як очистити подушки вдома

15:01

Навіщо 26 червня потрібно обов'язково варити особливу кашу: прикмети і що не можна робити

14:55

Коли Росія може підірвати ЗАЕС: експерт розповів, за яких умов Путін може піти на це

14:50

"Ніж у спину" Путіну: Данілов натякнув на росіян-переговірників після бунту у РФ

14:35

Гороскоп на завтра 26 червня 2023: Левам - великі гроші, Стрільцям - тривога

14:24

Пригожин може готувати атаку на Київ з боку Білорусі - британський генерал

14:17

"Найсексуальніша": Володимир Дантес розповів про симпатію до Маші Єфросиніної

13:42

РФ готує новий ракетно-дроновий удар: у ЗСУ назвали ймовірні терміни та цілі

Реклама
13:16

Путін загнаний у кут: у NYT оцінили наслідки заколоту Пригожина

13:14

Православний календар на липень 2023: які свята відзначатимемо

13:14

"Це все ппошник": Пригожин відповів за вбивство російських льотчиків

12:54

"Путін не прощає зрадників": Пригожина можуть ліквідувати в Білорусі — CNN

12:14

Даніель Салем розлучається з дружиною через сильні ревнощі

12:14

Від головоломки закипить мозок: лише одиниці знайдуть число 8881 за 12 секунд

12:14

"Це не остання трагедія": астролог назвала міста України, які в "червоній зоні"

11:43

Кадиров "спалив" Пригожина і назвав причину збройного бунту ПВК Вагнер

11:38

"Просто не прокинеться вранці": Ейдман оцінив шанси на ліквідацію Путіна

11:37

Град завалить Україну, все буде плавати: в країну мчить потужне похолодання - синоптикВідео

11:07

Це рік водних катастроф, який принесе ще багато-багато бід - астролог ВакулінаЕксклюзив

11:03

Іменини в липні 2023: кого і коли вітати з Днем ангела

11:02

Близькі контакти нового ступеня: рецензія на фільм "Астероїд-Сіті"Відео

10:58

ЗСУ зупинили прорив РФ та йдуть у контрнаступ на півдні та сході — розвідка Британії

10:46

До бунту Пригожина може бути причетний кум Путіна Медведчук - Данілов

10:36

Рецепт, який ніколи не підведе: дуже хрусткі малосольні огірки з секретним смакомВідео

10:13

Потрібна банка і серветки з мікрофібра: дівчина показала хитрий прийом для прибирання

10:07

"Або в могилі, або у в'язниці": у Мережі дізналися, яку долю Патрушев підготував Пригожину

09:50

Батальйон окупантів знищили вщент: ЗСУ зачистили плацдарм під Бахмутом

09:20

Його останніми словами були "Слава Україні": окупанти вбили в Бердянську 16-річного підліткаВідео

Реклама
09:13

Гороскоп на липень 2023: що чекає на кожного знака зодіаку

08:44

"Пригожин принизив Путіна": в ОП натякнули на швидку ліквідацію ватажка ПВК Вагнер

08:35

США відклали запровадження санкцій проти ПВК "Вагнер": у WSJ назвали причину

08:20

Чим пояснюється багаторічна популярність Путіна в РосіїПогляд

07:46

Чому Пригожин згорнув заколот в РФ: в ISW назвали причини і оцінили наслідки

07:00

День Пам'яті Майкла Джексона: 9 божевільних фактів про Короля поп-музикиВідео

06:19

Не сумуйте за димком Москви - його розпалимо миПогляд

06:08

ЗСУ битимуть ракетами по армії РФ у Криму, доки вона не вийде - Піонтковський

05:49

Гороскоп на липень 2023 для Овнів: чим здивує другий місяць літаВідео

04:00

Яке сьогодні свято 25 червня: кого потрібно привітати в цей день

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти