Найбільший ризик - сховище радіоактивних відходів: експерт розповів про підрив ЗАЕС

Удар навіть тактичною ядерною зброєю остаточно перетворить Росію на країну-ізгоя.

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Андрій Золотарьов розповів, чи відбудеться підрив ЗАЕС / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Главред

На сайті Главред відбувся чат із політологом, директором аналітичного центру "Третій сектор" Андрієм Золотарьовим. Під час чату він розповів, якою бачить ситуацію навколо ЗАЕС.

"Як і тема Кримського мосту, так і тема ЗАЕС перегріта пропагандою. Завдяки цьому для однієї сторони міст перетворюється на знакову мішень, для іншої - сакралізується, тому кидаються всі можливі сили, щоб його захистити. Щодо Запорізької АЕС швидше повинен відповідати фахівець з атомної енергетики, але, наскільки я розумію, реактори ЗАЕС суттєво відрізняються від чорнобильських: вони знаходяться в, так званому, confinement, а це півтора метри залізобетону, тому підірвати їх буде непросто", - пояснює Золотарьов.

Політолог також додав, що потенційний ризик становить сховище радіоактивних відходів - якщо туди щось прилетить або там щось вибухне, то дійсно може статися колосальна радіаційна аварія.

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"Що стосується ризику і ймовірності такого сценарію - коли в Європі приземляється американський літак радіаційної розвідки, стає тривожно. Це дуже поганий знак", - зазначив експерт.

Він пояснив, що удар навіть тактичною ядерною зброєю остаточно перетворить Росію на країну-ізгоя. А от якщо трапиться якийсь інцидент, і це "повісять" на українську сторону, продемонструвавши тим самим підвищення ставок, то чому б і ні.

"Після підриву Каховської ГЕС можливо все. Тому не потрібно паніки, не потрібно бігти в найближчу аптеку за йодом, але потрібно бути готовими до будь-якого повороту подій", - підсумував Золотарьов.

Підрив Запорізькій АЕС

Нагадаємо, що експерт пояснив, чому росіяни тікають із Запорізької АЕС. Олександр Кочетков зазначає, що росіяни залишають атомну станцію виключно під примусом і загрозою оточення із нашого боку.

Підрив Запорізької АЕС буде вважатися застосуванням ядерної зброї. Українська влада робить все можливе і неможливе, щоб теракту на ЗАЕС не сталося, підкреслив секретар РНБО.

Що робити, якщо катастрофа за ЗАЕС все ж станеться. Зона небезпечного радіаційного зараження від руйнування ЗАЕС матиме радіус до 50 км.

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