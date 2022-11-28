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"Путін віддав наказ": експерт назвав напрямок, де будуть наступати окупанти

28 листопада 2022, 22:29

Російський диктатор хоче, щоб окупанти повністю захопили Луганську і Донецьку області.

Володимир Путін, російські військові
Путін віддав наказ російським окупантам захопити Донбас / сайт Кремля, Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін віддав наказ захопити повністю Донецьку і Луганську області. Саме на ці напрямки окупанти посилають велику кількість мобілізованих. Про це заявив військовий експерт Юрій Федоров в ефірі телеканалу Freeдом.

Цих мобілізованих РФ жене, як "гарматне м'ясо". За ними відправляють боєздатних військових, яких вивели з-під Херсона, а також кадировців і вагнерівців.

"Все говорить про те, що поточний наступ російських військ буде йти саме на Донбасі, тому що Володимир Путін вже давно віддав наказ і постійно його відновлює – потрібно захопити всю Донецьку і Луганську області, які були звільнені у вересні-жовтні. Це першорядне завдання російських військ. Під Донецьк", - сказав Федоров.

За його даними, на всю лінію зіткнення від Соледара до Вугледара окупанти стягують навіть елітні частини і десантників.

"Найголовніше завдання, яке стоїть перед російськими генералами – зібрати в єдиний кулак всі ці різнорідні сили ... є частина і з'єднання, в яких велика кількість мобілізованих і їх боєздатність знаходиться під сумнівом", - додав експерт.

Російське командування відправляє вперед непідготовлених окупантів, щоб розвідати, з якого саме боку українські бійці будуть обстрілювати ворога.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія зараз намагається знайти способи змусити Україну погодитися на "коротке перемир’я". Проте це банальна маніпуляція – виграний час ворог хоче використати на свою користь і підготуватися до потужного наступу. Таке "коротке перемир'я" тільки погіршить ситуацію, каже Зеленський.

Раніше заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. За його словами, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, попри ядерну загрозу з боку РФ.

У Пентагоні відзначали, що взимку ініціатива на полі бою буде на боці України і ЗСУ не дадуть окупантам перепочинку. Україна продовжуватиме підривати логістику російських військових.

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