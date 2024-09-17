Чи можуть в США змінити свою політику щодо ударів по РФ: відповідь Держдепу

США продовжать обговорювати з Україною можливі способи підтримки, щоб вона могла виграти цю війну.

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Чи можуть в США змінити свою політику щодо ударів по РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Зустріч президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера не вплинула на зміну політики США щодо можливого дозволу для ЗСУ на удари їхньою зброєю вглиб Росії. Про це заявив керівник пресслужби Держдепартаменту США Меттью Міллер на брифінгу.

"У мене немає оголошень про зміни в нашій політиці сьогодні", - наголосив він.

Міллер додав, що США продовжать обговорювати з Україною можливі способи підтримки, щоб вона могла виграти цю війну. Він уточнив, що йдеться про надання технічних засобів і розвідданих.

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"Ми завжди обговорюємо з українцями, що їм необхідно і як ми можемо надати їм підтримку якнайкраще", - додав глава пресслужби.

Він також нагадав заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що США готові "адаптувати і коригувати цю політику в міру необхідності" - таким чином, щоб це мало "стратегічний сенс".

Варто додати, що Міллер не відповів на запитання, чи може політика щодо ударів надалі все ж таки бути змінена, заявивши, що в нього "немає жодних оголошень сьогодні" щодо цього.

Що таке Державний департамент США? Державний департамент США - міністерство закордонних справ США, очолюване Державним секретарем. Державний департамент США було створено в 1789. Першим держсекретарем США став Томас Джефферсон. З 26 січня 2021 р. Держдепартамент очолює Ентоні Джон "Тоні" Блінкен, пише Вікіпедія.

Якою зброєю Україна має право бити по Росії і куди / Інфографіка: Главред

Дозвіл на удари по території РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, позиція Німеччини щодо атак по території Росії залишається незмінною. Країна не надасть дозволу ЗСУ на удари німецькою зброєю по цілях в РФ, навіть якщо союзники ухвалять таке рішення.

В той же час, Фінляндія та Швеція не обмежували Україну у використанні їхньої зброї для ударів по території Росії. Проте її застосування має відповідати міжнародному праву.

Зауважимо, що за словами Зеленського, ціллю номер один далекобійних ударів по РФ були б аеродроми і літаки противника — зокрема ті, які випускають по Україні КАБ.

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