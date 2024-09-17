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Удар для армії РФ: як дозвіл США переверне ситуацію на фронті для ЗСУ

Анна Косик
17 вересня 2024, 18:59
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Дозвіл на удари по території РФ стане "рятувальним човном" для українських військ та не дасть Україні програти.
Удар для армії РФ: як дозвіл США переверне ситуацію на фронті для ЗСУ
Рішення Штатів допоможе ЗСУ не почати програвати війну / Колаж: Главред, фото: defense.gov, 53 ОМБР, Офіс президента

Активне обговорення можливості надати Україні дозвіл на використання далекобійного озброєння США по країні-агресору Росії вказує на те, що рішення вже не за горами.

Такий крок зі сторони Штатів може вагомо вплинути на ситуацію на фронті. Про це в чаті на Главреді розповів військовий аналітик та експерт в сфері оборони і безпеки Агіль Рустамзаде.

За його словами, в першу чергу дозвіл на удари дозволить ЗСУ не почати програвати. Адже ураження ворожих цілей на відстані 300-350 кілометрів по Росії дасть можливість впливати на логістику окупаційних військ, руйнувати вузли залізниць та автомобільних доріг.

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Це на 20% послабить можливості війська РФ і допоможе Україні. США, як і інші партнери, вже неодноразово так допомагали Україні, коли бачили, що вести війну стає важко.

"Ситуація, коли зберігається хиткий баланс сил, цілком влаштовує колективний Захід. Таке його бачення того, якою має бути війна між Україною та Росією. Коли на Заході бачать, що Україна починає слабшати, роблять кроки такого характеру", - пояснює експерт

Хто такий Агіль Рустамзаде?

Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони і безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану.

В якості військового аналітика і експерта коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Надання Україні дозволу від США на удари по Росії

Нагадаємо, що Україна протягом декількох місяців вела діалог з партнерами, які можуть зняти обмеження на удари по території РФ, зокрема надала США та Великій Британії список потенційних цілей на території Росії, які можуть бути атаковані за умови дозволу.

Раніше видання The Guardian повідомило, що нібито Сполучені Штати і Велика Британія надали Києву дозвіл на удари далекобійними ракетами по об'єктах у тилу Росії, але не оголосили про це офіційно.

Напередодні стало відомо, що Україна може отримати дозвіл Сполучених Штатів на далекобійні удари по території країни-агресора РФ, але без використання американської зброї. Тобто Вашингтон може схвалити удари британськими та французькими ракетами по території Росії.

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