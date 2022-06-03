Зляться, що українці їздять по світу: росіяни в безсилій люті крадуть магніти з холодильників - СБУ

Росіяни в безсилій злобі крадуть магніти з холодильників-СБУ / ua.depositphotos.com і Reuters

Агресори з Росії впали в повну крайність і вже від безнадії крадуть навіть сувеніри-магніти з холодильників в будинках українців. Відповіду розмову окупанта з сім'єю перехопили і опублікували співробітники СБУ.

Агресор в телефонній бесіді пашить злістю і скаржиться на те, що українці живуть настільки добре, що регулярно подорожували по всій Землі і привозили з вояжів сувеніри-магніти, а потім вішали їх на холодильники.

Окупант розповідає, що не стримався і вкрав кілька таких магнітів. Він скаржиться родині-мовляв, українці могли бувати в Італії, Китаї, Франції. Крім того, загарбник розповів, що йому вдалося з-під носа у товаришів по службі вкрасти сумку з жіночою косметикою (кремами) і десять кавоварок. Але зберегти вкрадене йому не вдалося - і все воно згоріло.

"Рашист дуже цим хвилюється. Але ми б радили йому більше думати не про косметику, а про те, чи взагалі повернеться він додому. Тому що мертвому ні припарка, ні крем не допоможе", - з іронією написали співробітники СБУ.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські солдати готові вбивати своїх генералів, які змушують їх йти в наступ. Про це свідчить чергове перехоплення розмови, опубліковане Службою безпеки України.

У Донецькій області контрактники РФ ледь не розстріляли свого генерала Валерія Солодчука і його охорону, які приїхали, щоб придушити бунт і змусити "відмовників" продовжувати воювати.

"У нас батарея практично вся у відмову пішла. Він почав стволом махати, стріляти: "я, каже, вас завалю, якщо ви не поїдете туди! "І все. Тут пацаненок: "Іди, каже, Валі!". Він гранату, чеку висмикнув, каже: "Ну давай, застрели мене! Разом підірвемося тут". Весь. Там і спецназівці на нас теж стволами тикати почали, ми на них стволами. Коротше, мало не перестрілялися всі. Він у свій бобик сів, поїхав", - розповідав своїй дружині російський загарбник.

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