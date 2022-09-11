Країна може залишитися без світла: Росія завдала ракетного удару по одній з найбільших в Україні ТЕЦ

Удар по ТЕЦ / pixabay

Увечері, 11 вересня, російські війська завдали ракетний удар по Харківській ТЕЦ-5, в результаті чого вона частково виведена з ладу.

"Прямі умисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема, по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, – це безумовний прояв тероризму Росії і її бажання масово залишити мирних громадян без світла і тепла. Така боягузлива "відповідь" за втечу власної армії з поля бою", - підкреслив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

Президент України Володимир Зеленський також прокоментувавши ракетні удари по критичній інфраструктурі. За його словами, тимчасово без електроенергії залишилися Харківська та Донецька області, частково знеструмлені Запорізька, Дніпропетровська та Сумська області.

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"Терористи РФ залишаються терористами і атакують критичну інфраструктуру. Ніяких військових об'єктів, мета - позбавити людей світла і тепла", - підкреслив Зеленський.

Радник глави Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що поки без світла ряд областей: Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська і частково Донецька. Перебої зі світлом можуть статися по всій країні.

Двома крилатими ракетами влучили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом.

Укренерго офіційно прокоментували ракетні удари

"Сьогодні ввечері від ворожих обстрілів постраждали об'єкти магістральних електромереж в північно-східному регіоні країни. Пожежі, які піднялися внаслідок обстрілів, ліквідовуються підрозділами ДСНС. Споживачі в районах, де зникло енергопостачання, по можливості переводяться на живлення від резервних ліній електропередачі", – йдеться в повідомленні.

Ракетна атака на ТЕЦ

11 вересня, ввечері в Харківській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях спостерігаються масові проблеми з електропостачанням.

Повідомлялося, що всього сьогодні ввечері російські окупанти випустили 11 крилатих ракет по території України, військові збили 9 з них.

Крім того, у Полтаві посеред дороги загорілося кілька тролейбусів.

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