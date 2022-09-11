Окупанти масово атакували ТЕЦ України: багато областей залишилися без світла

Електроенергія / Wikipedia

Увечері 11 вересня в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях спостерігаються масові проблеми з електропостачанням.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, в різних районах Харкова жителі повідомляють про те, що у них зникло світло.

Імовірно, окупанти атакували Харківську та Кременчуцьку ТЕЦ.

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Схожа ситуація спостерігається і в місті Лозова, який знаходиться в Харківській області.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова питанням зараз займаються профільні служби.

При цьому в Дергачівській міській раді розповіли, що проблеми з електропостачанням пов'язані з ударами окупантів по критичній інфраструктурі.

Мер Первомайського Микола Бакшеєв розповів, що Харківська область повністю знеструмлена у зв'язку з попаданням по критичній інфраструктурі.

"Обленерго вже працює над вирішенням цього питання. Зберігайте спокій", - зазначив Бакшеєв.

Проблеми зі світлом були зафіксовані в Кременчуці, Полтавській області. Там повідомляють, що електропостачання відсутнє в декількох районах міста.

"У Полтавській області скоро відновлять світло і водопостачання", - повідомив глава ОВА Дмитро Лунін.

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

Війська України проводять контрнаступ на Харківщині. Звільняються українські території від російської окупації. Ворожі сили вибиваються з зайнятих ними земель. Вже деокуповані Волохів Яр, Іванівка, Борщівка, Шевченкове, а також інші населені пункти.

Президент Володимир Зеленський розповів, що у Харківській області звільнили вже понад 30 населених пунктів. Україна відновлює там безпеку і життєдіяльність.

Бійці ЗСУ 10 вересня зайшли в Куп'янськ і встановили там прапор України. Місто з самого початку повномасштабної війни перебувало під окупацією Росії. Це великий транспортний вузол, шляхом якого йшло постачання російського угруповання в Харківській області.

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