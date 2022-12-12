Зима обмежує застосування авіації: експерт назвав головну проблему для ЗСУ

Вертолітна і штурмова авіація взимку працює тільки по наземних цілях, пояснив Олексій Мельник.

Експерт оцінив ефективність роботи аваіаціі в зимовий період / Фото facebook.com/kpszsu

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова Олексій Мельник спрогнозував подальший розвиток ситуації на фронті.

Зима накладає об'єктивні обмеження на застосування авіації, адже вертолітна або штурмова авіація працює тільки по наземних цілях і при наявності візуального контакту, зазначив експерт в інтерв'ю Главреду.

"А взимку, коли опади частіші, тумани і підвищена хмарність, це буде зменшувати застосування авіації противника. Однак точно так же погодні умови впливають і на застосування нашої авіації. Одним з найбільш ефективних способів протидії крилатим ракетам і Шахедам є літаки-винищувачі. Тому що для льотчиків, особливо на критично малих висотах, орієнтування за приладами і прицілювання не тільки неможливо, але і небезпечно", - пояснив він.

Співрозмовник уточнив, що компенсувати цей негативний вплив ЗСУ можуть засобами протиповітряної оборони, стаціонарними та мобільними.

"Тут важлива їх наявність і забезпечення боєприпасами. І ось тут нам дуже можуть допомогти партнери, якщо поставка таких систем буде стабільною і буде нарощуватися", - додав Мельник.

Раніше повідомлялося про те, що українська авіація завдала по ворогу десятки ударів, знищено два БПЛА типу " Орлан-10 "та шість ударних дронів"Шахед-136".

Також підтверджено знищення складів боєприпасів противника в Запорізькій області.

"Крім того, внаслідок вогневого ураження районів зосередження російських окупантів було знищено 5 одиниць військової техніки. Втрати особового складу становлять до 30 осіб загиблими і близько 100 - пораненими", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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