Зима дасть фору ЗСУ: Чорновіл спрогнозував терміни "гарячої фази" війни

Тарас Чорновіл / Главред

Гаряча фаза війни з РФ триватиме в 2023 році, заявив політичний аналітик і колишній народний депутат України Тарас Чорновіл.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, зимовий період дасть певну фору українській армії, тому до весни у нас буде шанс звільнити всі наші території, включаючи Крим.

"А далі ми будемо жити так, як живе Ізраїль, по якому постійно летять ракети. Знаю багато ізраїльтян - вони, незважаючи ні на що, радіють життю і почувають себе нормально. А ось погано себе почувають замкнуті в собі з ненавистю, люттю і бажанням стерти Ізраїль з лиця землі ті, хто по них ці ракети запускає. Єдине, що для них погано – тероризм, регулярно проявляються смертники", - не виключив він.

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Разом з тим співрозмовник вважає, що для України тема смертників не така страшна, тому що рашисти вміють бути смертниками тільки на словах: "Вони можуть хіба що погнати армію, за якою йтимуть чеченці, що стріляють в спину російським воякам. А йти і здійснювати теракти на території України вони не зможуть".

"Тобто у нас вже буде краще, ніж в Ізраїлі, тому що у нас ворог більш боягузливий, на відміну від арабів. Росіянин такого не полізе робити, він боїться", - додав Чорновіл.

Нагадаємо, раніше радник ОП Олексій Арестович заявив про те, що Володимир Путін почав готуватися до війни ще в лютому минулого року. До цього його підштовхнув арешт кума - Віктора Медведчука.

Він переконаний, що саме справа Медведчука стала формальним приводом для початку повномасштабного вторгнення, ця війна була практично неминучою.

Як заявляв секретар РНБО України Олексій Данилов, українська влада готувалися до повномасштабної війни з Росією, а населення оберігали від масової паніки.

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