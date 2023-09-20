Величезна територія у вогні після потужних вибухів: ЗСУ підірвали базу РФ у Криму

Українські військові підірвали командний пункт Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя.

https://glavred.net/ukraine/ogromnaya-territoriya-v-ogne-posle-moshchnyh-vzryvov-vsu-vlupili-po-baze-rf-v-krymu-10502281.html Посилання скопійоване

ЗСУ вдарили по базі окупантів у Криму / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Telegram / Кримський вітер

Українські військові майстерно підірвали командний пункт Чорноморського флоту російських окупантів у Криму. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Удар було завдано по командному пункту біля Верхньосадового поблизу Севастополя.

В Мережі повідомляють про те, що на місці прильоту триває сильна пожежа, яку видно з різних районів. ЗСУ знищили казарму окупантів та штаб. За даними джерел, в результаті прильоту ліквідовано купу окупантів, серед них солдати строкової служби. За попередніми даними, відомо вже про 109 поранених.

відео дня

Як викручуються окупанти

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв спершу почав розповідати про те, що пожежа почалася після того, як нібито російська ППО "збила" безпілотники. Також він стверджує, що постраждалих немає. Водночас він придумав версію про те, що в результаті падіння безпілотників просто "загорілася трава".

Пізніше він заявив, що через пориви вітру вогонь перекинувся на хвойну підстилку під деревами. За його даними, площа пожежі розтягнулася на 4500 квадратних метрів.

Ситуація в Криму

Раніше повідомлялося про те, що РФ відводить військові кораблі від Криму. Росіяни хвилюються, що атаки морських безпілотників на їхні кораблі можуть повторитися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна готується до боротьби за повернення Криму. Україні для продовження війни потрібні винищувачі F-16 і ракети дальнього радіусу дії, сказав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Протягом останнього тижня відбулася ціла серія атак невідомих морських БПЛА на військові кораблі Чорноморського флоту. Зокрема, був зруйнований ВДК "Мінськ" і пошкоджено підводний човен "Ростов-на-Дону" в Севастополі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.