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Британський експерт-офіцер пояснив, чим цінні удари по окупантам у Криму

29 серпня 2022, 01:35

Як каже експерт Глен Грант, він не вірить, що точкових атак ЗСУ в Криму достатньо, щоб змусити країну-агресора Росію припинити війну проти України.

ядерна ракета, Кримський міст
Британський експерт-офіцер пояснив, чим цінні удари по окупантам у Криму / https://ua.depositphotos.com/, Reuters

Атаки ЗСУ російських військових об'єктів у тимчасово анексованому Росією Криму подвійно цінні через свою психологічну цінність. Про це заявив британський військовий експерт, полковник у відставці Глен Грант, повідомляє "Еспресо".

Фахівець вважає, рано чи пізно росіяни на півострові – і військові, і цивільні – зрозуміють, що їм пора забиратися геть в Росію.

"Всі атаки в тилу ворога дуже важливі, незалежно від того чия це заслуга: або з боку дій командування, або в результаті ураження боєприпасами. Але атаки в Криму мають подвійну вартість через свою психологічну цінність. Фактично, чиниться тиск на інших росіян, не тільки військових, а й на мирне населення. І тому вони починають піднімати питання про російську стратегію", - зазначив він.

Сам Грант не вірить, що точкових атак ЗСУ в Криму достатньо, щоб змусити країну-агресора Росію припинити війну проти України.

Повернення Криму в Україну

Президент Володимир Зеленський на саміті Кримської платформи 23 серпня допустив повернення окупованого Криму до складу України військовим шляхом. За словами гаранта, Київ поверне півострів будь-якими засобами, які держава вважатиме правильними. Україна не обговорюватиме способи деокупації АР з іншими країнами.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна готова провести демілітаризацію Криму. Як уточнив глава уряду, військові бази Росії на захопленому півострові – легальні цілі для ЗСУ. Альтернативний варіант для окупантів-покинути Кримський півострів в добровільному порядку.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, який намагається організувати прямі переговори Володимира Зеленського з диктатором Володимиром Путіним, вперше виступив на Кримській платформі. Він підкреслив, що Анкара не визнає окупації Росією українських територій і закликав повернути Крим Україні.

Інші новини:

анексія Криму Глен Грант війна Росії та України
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