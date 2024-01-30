'Жирна' ціль: ГУР провело спецоперацію та 'положило' сервер Міноборони РФ

Внаслідок роботи кіберпідрозділів Головного управління розвідки припинено обмін інформацією між деякими підрозділами Міноборони РФ.

https://glavred.net/ukraine/zhirnaya-cel-gur-provelo-specoperaciyu-i-polozhilo-server-minoborony-rf-10537571.html Посилання скопійоване

В ГУР розкрили деталі кібератаки на сервер Міноборони РФ / Колаж Главред, фото: ГУР, ua.depositphotos.com

30 січня 2024 року внаслідок кібератаки "ліг" сервер Міністерства оборони держави-агресора росії, який використовувався для спецзв’язку. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як йдеться у повідомленні, операцію у кіберпросторі противника здійснили фахівці ГУР МО України.

"У результаті кібератаки припинено обмін інформацією між підрозділами міноборони рф, які користувались вказаним розташованим у москві сервером", - зазначають в ГУР. відео дня

Крім того, у розвідці додали, що програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене фсб рф як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації.

"Відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об’єктах державного сектору росії, зокрема ― військових. Кібероперація ― триває", - резюмували в ГУР.

Операції ГУР на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Росії "впала" Федеральна податкова служба внаслідок кібератаки. Це стало можливим завдяки діям кіберпідрозділів Головного управління розвідки. Українські хакери змогли отримати доступ до одного з важливих та добре захищених центральних серверів.

Головне управління розвідки Міноборони України провело спеціальну операцію в ніч на 18 січня, в ході якої була здійснена атака на нафтобазу в Ленінградській області РФ за допомогою дронів. Є підтвердження успішного ураження цілей.

Під час операції українських розвідників на території Бєлгородської області вдалося завдати ворогові втрат. Один з тяжко поранених був важливою особистістю в РФ. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.