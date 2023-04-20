Жив у юрті, але намагався принизити Обаму: ЗСУ ліквідували самовпевненого земляка Шойгу

Окупант Белек Біче-оол проїхав 5 тис. км від рідного села, щоб знайти свою смерть.

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Окупант Белек Біче-оол "демілітаризований" в Україні / Фото: t.me/OSINTGeorgia

Захисники України ліквідували земляка міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу. 27-річний окупант з Туви на ім'я Белек Біче-оол був найманцем ПВК "Вагнер" і знайшов свою смерть в Донецькій області. Про "демілітаризацію" чергового російського загарбника повідомив у Telegram співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Іраклі Комахідзе.

"Племінник Шойгу мав не одну мирну професію - був трактористом-машиністом, зварювальником 6-го розряду, ковалем, комбайнером, фермером, але вважав за краще слідувати по стопах дядька-оленяра", - пише Комахідзе.

На батьківщині окупанта вихваляються, що Белек Біче-оол "звільняв" Бахмут і Соледар.

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За знімками з соцмереж окупанта відомо, що той жив із родиною в юрті.

Окупант жив у юрті / t.me/OSINTGeorgia

Разом з тим він насміхався з 44-го президента США Барака Обами. У 2015-му житель Туви поділився в мережі фото собачої будки, прикрашеної в кольори прапора США та з прізвищем політика.

Будка з написом "Обама" / Фото t.me/OSINTGeorgia

Як повідомляв Главред, захисники України ліквідували під Бахмутом російського окупанта, найманця ПВК Вагнера Олега Чеченова. 31-річний громадянин РФ приїхав з-під Рязані, щоб померти.

Окупанта поховали 12 квітня в селищі Павлівка. До того, як відправитися на війну проти України, загарбник дуже любив фотографуватися, зокрема робити напівоголені селфі.

Нагадаємо, ексзасуджені з РФ Азамат Улдаров та Олексій Савічев, яких завербували в ПВК Вагнер, розповіли, що ватажок бандформування Євген Пригожин особисто давав накази про масові вбивства мирних жителів, включаючи дітей, жінок і людей похилого віку, під час захоплення територій на сході України.

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