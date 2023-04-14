Штурм "вагнерівців" закінчився бійнею: у Бахмуті знищено та поранено 14 окупантів

В Бахмуті прикордонники відбили чергову атаку ворога та ліквідували групу "вагнерівців".
"У Бахмуті чергова група "вагнерівців" перетворилася на добриво. Прикордонники відбили атаку штурмовиків на підступах до опорного пункту", — повідомляє Держприкордонслужба України.
Зазначається, що українські захисники зустріли найманців ПВК "Вагнер" вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів.
"По вогневих точках окупантів стріляли і прикордонники-мінометники. Ворог відступив. Під час бою загарбники втратили 14 осіб: п'ять убитими, дев'ять пораненими", — додали в ДПСУ.
Ситуація в Бахмуті
Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.
Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.
Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.
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