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Жорстоко відлупцювали через зауваження: у Херсоні депутата побили невідомі

2 січня 2022, 16:33

Депутат попросив трьох молодих людей не кидати під ноги петарди. Однак вони у відповідь відреагували агресією.

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Ігоря Осауленка побили в Херсоні / Facebook і. Глухова

У Херсоні невідомі жорстоко побили депутата міської ради Ігоря Осауленка, який зробив зауваження на вулиці.

НП сталася на вулиці Тарле, розповів в Facebook колега потерпілого Іван Глухов.

Він повідомив про те, що на Осауленка невідомі напали 1 січня в Херсоні, на вулиці Тарле.

Відзначається, що чоловіка прямо на вулиці побили через зауваження. Депутат попросив трьох молодих людей не кидати під ноги петарди. Однак вони у відповідь відреагували агресією.

Додамо, що Осауленко відомий також як керівник волонтерської громадської організації Херсонська Чайка.

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Крім того, він є військовим лікарем, а також ветераном війни на Донбасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одному з супермаркетів столиці Києва стався конфлікт між охоронцем і відвідувачкою.

За словами очевидців, жінка не змогла пред'явити сертифікат про вакцинацію. Також у записі видно, що вона була без захисної медичної маски. Охоронець зробив дамі зауваження, а потім накинувся і почав бити.

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