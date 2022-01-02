Жорстоко відлупцювали через зауваження: у Херсоні депутата побили невідомі

Депутат попросив трьох молодих людей не кидати під ноги петарди. Однак вони у відповідь відреагували агресією.
У Херсоні невідомі жорстоко побили депутата міської ради Ігоря Осауленка, який зробив зауваження на вулиці.
НП сталася на вулиці Тарле, розповів в Facebook колега потерпілого Іван Глухов.
Він повідомив про те, що на Осауленка невідомі напали 1 січня в Херсоні, на вулиці Тарле.
Відзначається, що чоловіка прямо на вулиці побили через зауваження. Депутат попросив трьох молодих людей не кидати під ноги петарди. Однак вони у відповідь відреагували агресією.
Додамо, що Осауленко відомий також як керівник волонтерської громадської організації Херсонська Чайка.
Крім того, він є військовим лікарем, а також ветераном війни на Донбасі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одному з супермаркетів столиці Києва стався конфлікт між охоронцем і відвідувачкою.
За словами очевидців, жінка не змогла пред'явити сертифікат про вакцинацію. Також у записі видно, що вона була без захисної медичної маски. Охоронець зробив дамі зауваження, а потім накинувся і почав бити.
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