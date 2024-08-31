Жорсткіші обмеження діятимуть 5 годин: графіки відключення світла на 1 вересня

Впродовж п'яти годин в Україні діятимуть одразу дві черги відлючень електроенергії, розповіли в "Укренерго".

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Коли вимикатимуть світло 1 вересня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

У неділю, 1 вересня, в Україні будуть діяти графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Обмеження застосовуватимуть впродовж всієї доби. Про це повідомило "Укренерго".

"Завтра будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби", - підтвердили в ДТЕК.

За даними компанії, у різні години будуть діяти різні обстяги відключень електроенергії. Впродовж п'яти годин енергетики застосовуватимуть одразу дві черги відлючень:

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00:00 - 17:00 - одна черга;

17:00 - 22:00 - дві черги;

22:00 - 24:00 - одна черга.

Також "Укренерго" зазначило, що про детальні графіки для кожного регіону України можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - вплив атаки РФ 26 серпня

Нагадаємо, в понеділок, 26 серпня, окупанти масовано атакували Україну. РФ застосувала понад сотню ракет і стільки ж "Шахедів". Ціллю атаки ворога була енергетична інфраструктура України.

Внаслідок ворожих обстрілів по всій країні ввели екстрені відключення світла, також виникли проблеми з водопостачанням. Їх зафіксувалися в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та інших містах.

Через цей масований обстріл в області повернули графіки вимкнення електроенергії.

Як повідомляв Главред, після масованої атаки Росії 26 серпня прогнози щодо електропостачання в Україні на осінь погіршилися. У вересні діятимуть графіки погодинних відключень, але до середини місяця вони можуть послабитися. Експерти зазначають, що з початком опалювального сезону у листопаді відключення можуть повернутися через зростання споживання та дефіцит електроенергії.

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