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Плакав і не хотів відпускати: мама раптово повернулася до свого синочка з фронту

Ангеліна Підвисоцька
21 червня 2023, 20:00 оновлено 21 червня, 20:08
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Патрульна із Закарпаття Яна довгий час перебувала на фронті на "гарячих" напрямках.
зустріч мами і сина
Мама раптово повернулася з фронту до свого сина / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Українські військові продовжують захищати і звільняти українські землі від російських окупантів. Через це їм доводиться місяцями бути далеко від своїх найближчих і рідних людей. Зустріч з родиною - найкращий подарунок для захисників і для рідних.

В Мережі вже поширилося дуже зворушливе відео із зустріччю патрульної із Закарпаття, яка раптово повернулася з фронту додому до свого рідного сина.

Яна Вогар довгий час була на фронті і несла службу на "гарячих" напрямках фронту, наражаючи себе на небезпеку. Це стало неймовірним подарунком для її сина Віктора.

відео дня

Хлопчик так зрадів раптовій появі мами, що буквально накинувся на неї і не хотів відпускати. Він плакав від щастя і сподівався на те, що війна вже закінчилася і мама більше не покине її.

Яна вже рік несе службу у складі об'єднаного загону Департаменту патрульної поліції.

Дивіться зворушливе відео із зустріччю мами і сина:

зустріч мами і сина
Мама раптово повернулася з фронту до свого сина / фото: скріншот

Нагадаємо, у боях за Україну в Донецькій області загинув військовослужбовець 72 ОМБр Владислав Гречкосій. Свій останній бій воїн прийняв на Вугледарському напрямку. У нього залишилася дружина та півторарічний син.

Також повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув житель Закарпатської області Андрій Сорохманюк. Йому було всього 27 років. Захисник України прийняв свій останній бій в населеному пункті Іванівське Донецької області.

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