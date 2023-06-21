Плакав і не хотів відпускати: мама раптово повернулася до свого синочка з фронту

Українські військові продовжують захищати і звільняти українські землі від російських окупантів. Через це їм доводиться місяцями бути далеко від своїх найближчих і рідних людей. Зустріч з родиною - найкращий подарунок для захисників і для рідних.
В Мережі вже поширилося дуже зворушливе відео із зустріччю патрульної із Закарпаття, яка раптово повернулася з фронту додому до свого рідного сина.
Яна Вогар довгий час була на фронті і несла службу на "гарячих" напрямках фронту, наражаючи себе на небезпеку. Це стало неймовірним подарунком для її сина Віктора.
Хлопчик так зрадів раптовій появі мами, що буквально накинувся на неї і не хотів відпускати. Він плакав від щастя і сподівався на те, що війна вже закінчилася і мама більше не покине її.
Яна вже рік несе службу у складі об'єднаного загону Департаменту патрульної поліції.
Дивіться зворушливе відео із зустріччю мами і сина:
Нагадаємо, у боях за Україну в Донецькій області загинув військовослужбовець 72 ОМБр Владислав Гречкосій. Свій останній бій воїн прийняв на Вугледарському напрямку. У нього залишилася дружина та півторарічний син.
Також повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув житель Закарпатської області Андрій Сорохманюк. Йому було всього 27 років. Захисник України прийняв свій останній бій в населеному пункті Іванівське Донецької області.
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