"Жінки люблять, щоб ними командували": мережу розлютив підручник іменитого українського професора

Керівництво Ділова кар'єра / Besplatkа

В Україні часто виникають скандали через підручники, в яких знаходять ляпи і неточності. Цього разу звернули увагу на зміст одного з посібників авторства іменитого професора для українських вишів. Багато хто висловив обурення щодо наявних у книзі тез.

Йдеться про навчальний посібник доктора економічних наук Івана Дахно "Ділова кар'єра". Про це в Facebook повідомила засновниця і голова громадської організації Nasco Education Діана Натхир. За її словами, це один з тих підручників, "від яких і соромно, і страшно".

"Вже з перших абзаців мене фактично трясло чи то від гніву, чи то від шоку і подиву. Повна відверта дичина більше схожа на збірку застільних анекдотів, ніж на наукову працю, повна сексизму, ейджизму, нетолерантних висловлювань щодо культури інших національних груп, абсолютно неприпустимих власних припущень, суджень і стереотипів, антинаукових висновків та тверджень. Це без акценту на стиль викладу матеріалу й недоречних жартів у кожному підрозділі", – йдеться в повідомленні.

Дійсно, підручник наповнений дивними, спірними і образливими висловлюваннями на адресу жінок. Зокрема, в розділі "Гендер" автор книги заявляє, що слід "наймати на роботу молодих заміжніх жінок", які нібито більш відповідальні, ніж незаміжні, тоді як "худі дівчата менш добродушні і ефективні, ніж повні". Водночас він рекомендує жінкам постійно вдосконалювати свої професійні навички, інакше їх місце "в Києві на Окружній дорозі".

Крім того, як повідомляє Натхир, Дахно в цьому розділі двічі згадує Гітлера:

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"Жінки прекрасно виконують чітко сформульовані завдання. Зате їм не вистачає ініціативи в самостійному формулюванні завдань. Недарма Адольф Гітлер говорив: "народні маси люблять, щоб з ними поводилися, як з жінками. А жінки люблять, щоб ними командували". Працівницям слід дозволяти змінювати заняття роботою протягом дня. Монотонна робота їх нерву",, – мовиться в підручнику.

Крім того, автор присвятив цілий блок з'ясуванню впливу знака Зодіаку на лідерські якості. Також у посібнику є підрозділи з назвами "Підготовка до вживання алкоголю"," Похмілля" та "Рецепти на ранок Нового року".

Як повідомляє Діана Натхір, посібник Ділова кар'єра з’явився у 2001 році, а потім книгу перевидали у 2019-му. Він є у списках рекомендованої літератури Київського національного торговельно-економічного університету та Львівського національного університету імені Івана Франка.

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