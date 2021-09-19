"Шок, істерика": у Мережі висміяли український шкільний підручник історії для 6 класу

У мережі рознесли підручник історії для 6 класу / Facebook / Батьки SOS

В підручнику Всесвітня історія. Історія України інтегрований курс для 6 класу користувачі знайшли спірні твердження та неоднозначні висновки.

Як пише мама шестикласника Анна Ліба у Facebook-групі Батьки SOS, автори навчального посібника пишуть, що людину створив Бог, а неандертальців не можна вважати первісними людьми, через те, що у них немає духовності.

За словами мами школяра, зміст підручника викликав у неї емоції, близькі до шоку.

"Я читаю... Шок... Почитавши абзац, я перевертаю на титулки, щоб перевірити який ми читаємо предмет...",- пише вона.

Ліба також стверджує, що після прочитання абзаців книги зміст підручника викликав у неї істеричний сміх.

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"Ще сторінка, ми вже трохи істерично сміємося.. Читавши... І коли я доходжу до сторінки 17, де написано, що ці теорії все про походження людства повна маячня, так як створив Бог людини і вдихнув в нього життя...", - описує свої емоції користувач.

/ Facebook / Батьки SOS

За її словами, в те, що подібне написано в підручнику не міг повірити навіть її син.

"Син каже" мама, не приколюйся"... Я кажу, не я... Тут написано... Він не вірить, бере підручник в руки. Шок", - описала враження від підручника користувач.

/ Facebook / Батьки SOS

Вона вважає, що цей підручник який більше нагадує навчальний посібник з християнської етики, ніж історії.

"Коротше стільки тексту, а інформації для дитини - повний нуль... Зате питання по суті і дуже цікаві. Де дитині на них відповідь брати, якщо підручник говорить, що у неандертальців не було духовності, тому вони не первісні люди... Бог створив людину і вдихнув у неї життя", - додала Ліба.

/ Facebook / Батьки SOS

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в підручнику Олександра Авраменка з української мови для учнів 10 класу знайшли посилання на порносайт.

Пізніше Авраменко пояснив, чому посилання на такий ресурс з'явилося в книзі. За його словами, посилання залишили, оскільки текст взято з сайту Новомиргородського району Кіровоградської області, який називався Novomirgorod.

Автор підкреслив, що у вересні 2020 сайт Новомиргородського району змінили на порносайт, і ресурс для дорослих не був перейменований.