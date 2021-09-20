В Україні збираються ввести "жовту" зону карантину з 22 вересня – Шмигаль

Жовта зона карантину в Україні може буде введена з 22 вересня / УНІАН

У середу, 22 вересня, всю країну можуть перевести в "жовту" зону карантину. Завтра відповідне питання розгляне Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Як повідомили в Кабінеті міністрів, якщо рішення ухвалять, то жовта карантинна зона буде введена по всій Україні з 00 годин 00 хвилин 22 вересня.

Водночас за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, запрацюють нові правила адаптивного карантину, які послаблюють обмеження для тих закладів господарювання та освіти, в яких вакциновано першою дозою не менше 80% персоналу.

"Ми змінили підхід до карантинних обмежень та дозволили роботу таким закладам, щоб не зупиняти економічний та освітній процес у нашій країні. Держава надала можливість кожному громадянину щепитися безкоштовно різними вакцинами на вибір. Вакцинація залишається пріоритетом у протидії поширенню хвороби", – наголосив Шмигаль.

Жовта зона – що заборонено за новими правилами:

У "жовтій" зоні, крім маскового режиму й необхідності дотримуватися дистанції, забороняються:

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масові заходи за участю понад 1 осіб на 4 кв. м площі приміщення або території;

завантаженість кінозалів та інших закладів культури більше ніж на 50% місць;

завантаженість спортзалів і фітнес-центрів більше ніж 1 особа на 10 кв. м;

робота навчальних закладів, крім тих, де щонайменше 80% працівників мають "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

Зазначені обмеження не діятимуть, якщо понад 80% персоналу та 100% відвідувачів, крім осіб до 18 років, вакциновані від COVID-19 однією або двома дозами та пред’явили відповідний сертифікат.

За даними Міністерства охорони здоров'я, За останній тиждень кількість підтверджених нових випадків захворювання коронавірусом в Україні зросло на 68%, а госпіталізацій – на 51%.

"Навантаження на систему охорони здоров’я поки що контрольоване. Реанімаційні ліжка зайняті на 33%, ліжка з киснем на 29%, але при цьому людей, яким призначена киснева терапія, на цих ліжках – 19%", – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Через погіршення епідемічної ситуації уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення про продовження дії адаптивного карантину в Україні до Нового Року.