Коронавірус в Україні 20 вересня: за добу виявили понад дві тисячі нових хворих

Одужали від коронавірусу за добу 565 осіб / УНІАН

Станом на ранок понеділка, 20 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 265 жителів країни. Зокрема, захворіли 275 дітей та 22 медпрацівники.

За минулі години були госпіталізовані 1255 осіб; летальних випадків - 44; одужали 565 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (218), Чернівецькій (200) областях, а також у місті Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 350 646 осіб;

одужали - 2 231 417 осіб;

летальних випадків - 54 919;

проведено ПЛР-тестів - 12 484 445.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 20 вересня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус і карантин в Україні

У Бучі Київської області сталася трагедія. У розташованому там Українському гуманітарному інституті повідомили, що після вакцинації від коронавірусу помер 19-річний студент Володимир Сало. Трагедія сталася 13 вересня.

В Україні з понеділка, 20 вересня, набирають чинності нові протиепідемічні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу.

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Люди, які перехворіли на коронавірус, набагато краще захищені від COVID-19, ніж ті, які вакцинувалися, заявив лікар-імунолог Андрій Волянський. За його словами, вакцинація від COVID-19 не захищає абсолютно всіх. Вона захищає лише деяку частину людей.

Дослідження центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) США довело, що препарат компанії Moderna володіє найбільшим ступенем ефективності від госпіталізації при COVID-19 у порівнянні з іншими вакцинами.