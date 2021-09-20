Кабмін продовжив карантин в Україні до Нового року

Як заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, український уряд прийняв рішення продовжити адаптивний карантин до 31 грудня 2021 року.
20 вересня уряд України прийняв рішення продовжити адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року. Про це повідомляється на сайті МОЗ.
"Поточна епідемічна ситуація контролюється. Так, ми фіксуємо зростання числа нових випадків COVID-19, але завдяки вакцинації є запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя і здоров'я - щепитися від коронавірусної інфекції при першій нагоді", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За словами чиновника, вже у вівторок, 21 вересня відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому оголосять, з якої дати по всій території країни встановлюють жовтий рівень епідімеіческой небезпеки.
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Нагадаємо, в Україні з понеділка, 20 вересня, вступають в силу нові протиепідемічні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу.
Постанова № 954 від 13 вересня 2021 року була оприлюднена на сайті уряду.
При жовтому рівні діятимуть наступні карантинні обмеження:
- Заборонено проводити масові заходи за участю більше однієї людини на 4 кв. метра площі території або наповненістю залів більше двох третин місць в кожному окремому залі;
- Не більше 4 осіб за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами-мінімум 1,5 метра;
- Кінотеатри та інші Заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі;
- Спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратніх метрів площі тощо.