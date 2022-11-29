'Загрози за графіком': до киян звернулися з важливим повідомленням щодо ракетних ударів РФ

Громадян закликали в разі повітряної тривоги дотримуватися правил безпеки та йти в укриття / topcor.ru

На тлі загроз нових ракетних ударів з боку РФ жителів Києва закликали довіряти лише офіційній інформації, оскільки загарбники намагаються посіяти паніку серед населення. Громадян заспокоїли, що сили і засоби ППО перебувають у постійній бойовій готовності.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

"Дорогі кияни! Ворог намагається маніпулювати українцями. Прагне сіяти паніку і тривогу, залякати і розділити нас. Це частина його агресивного плану. Та ми з вами завжди вміли вчасно виявляти ворожий задум і разом протидіяти. Тому Київ вистояв!", - заявив очільник КМВА.

За його словами, останні масовані ракетні обстріли мирних міст України і Києва – це не лише про нищення критичної інфраструктури. Росіяни також атакують і в інформаційному просторі, щоб нав’язати українцям почуття "загрози за графіком".

"Та ми з вами давно усвідомили, що мир в Україні можливий лише після нашої перемоги! А тому знаємо, що обстріли можливі будь-коли і будь-де до тих пір, поки триває війна", - повідомив він.

Як зазначив Попко, з цим треба навчитись жити. Незалежно від дня можливої чергової "братньої" атаки і кількості запущених ракет – українці повинні захищати своє місто, країну та право на свободу.

"Ми готові давати відсіч! Сили і засоби протиповітряної оборони, інші сили і засоби оборони міста Києва в постійній бойовій готовності! Всі служби безперервно працюють задля того, щоб Київ вистояв. Так і буде!", - заявив він.

Також очільник КМВА закликав громадян в разі повітряної тривоги дотримуватися правил безпеки та йти в укриття. Також він закликав довіряти повідомленням з офіційних джерел.

"Прошу містян бути розсудливими та зберігати спокій. Пам’ятайте, що паніка і чутки лише на користь ворогові. Це найважливіше, що кожен з вас може зробити для себе особисто, своїх близьких і для миру в Україні після нашої перемоги!", - додав Попко.

Небезпека нового ракетного удару РФ

Раніше глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що російські окупанти планують завдати нового масованого ракетного удару по території України. Він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що на накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні. Він попередив, що РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

Як зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни, російські окупанти, ймовірно, готуються завдати нового масованого ракетного удару по Україні цього тижня. Такі дії, найімовірніше, будуть спрямовані на те, щоб підтримати недавній темп ударів, а не наростити його.

Більше новин про ракетну загрозу з боку РФ: