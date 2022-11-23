Повний блекаут в Україні: у Кабміні зробили важливу заяву

Денис Шмигаль / УНІАН, скрін

Після масованої ракетної атаки Росії 23 листопада ремонтні бригади вже почали відновлювати інфраструктуру України.

"Держава-терорист Росія в черговий раз продемонструвала світу свою сутність. Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі. По всій країні застосовані аварійні відключення електроенергії. Це вимушений крок, щоб уникнути аварій і розбалансування системи. Ремонтні бригади вже почали відновлювати пошкоджену інфраструктуру", - повідомив в Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, в уряді провели оперативну нараду з керівниками дипломатичних місій та установ України за кордоном за участю голів Міненерго та "Укренерго". Визначили пріоритетність для постачання в Україну енергетичного обладнання від партнерів, зокрема для ремонту пошкодженої інфраструктури та забезпечення "пунктів незламності".

"Дав завдання Міненерго налагодити цілодобову тісну координацію з МЗС і митницею. Енергетичне обладнання повинно надходити в Україну швидко і безперебійно", - підкреслив прем'єр.

Ракетна атака Росії 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювало ППО, у Києві, пристоличній області та Вінницькій області є прильоти.

Також повідомлялося, що Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Після цього РФ, схоже, вирішила підтвердити це "звання".

За інформацією Офісу президента, в результаті сьогоднішньої ракетної атаки РФ по Україні підтверджено потрапляння ворожих ракет по об'єктах критичної інфраструктури в декількох областях.

НЕК "Укренерго" прогнозує аварійні відключення світла по всій Україні до кінця доби.

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